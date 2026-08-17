Klub Barcelona menjalani jam-jam terakhir dengan diwarnai berbagai pergerakan intensif, setelah merampungkan dua transfer Joao Cancelo dan Rodri, dua operasi yang memaksa manajemen mempercepat proses perencanaan musim baru.

Dan sementara para pendukung Barcelona merayakan dua transfer kelas berat, Aymeric Laporte, bek Athletic Bilbao, menarik perhatian dengan sebuah tindakan yang tak berlalu begitu saja.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Laporte memberi tanda "suka" di Instagram pada sebuah unggahan milik pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, yang berkaitan dengan kepindahan Cancelo dan Rodri ke Barcelona.

Interaksi ini tidak memastikan adanya negosiasi apa pun, namun kembali memantik spekulasi mengenai masa depan bek internasional Spanyol tersebut, dan kembali mengaitkan namanya dengan kemungkinan pindah ke Barcelona.

Ketertarikan Barcelona untuk merekrut Laporte mungkin bukanlah hal baru, sebab bek kidal berusia 32 tahun itu merupakan salah satu bintang menonjol Spanyol selama Piala Dunia 2026, dan bersama Pau Cubarsi membentuk duet pertahanan yang menjadi penentu dalam keberhasilan Spanyol meraih gelar.

Hubungan inilah yang secara khusus menarik perhatian Barcelona, sebab klub Catalan itu tengah mencari bek kidal berpengalaman yang dapat memberikan persaingan, pengalaman, dan kepemimpinan di jantung pertahanan, dan spesifikasi Laporte selaras dengan kriteria yang ditetapkan Deco.

Namun operasi ini tidaklah semudah yang diisyaratkan sejumlah laporan awal, sebab pada pekan-pekan pertama bursa transfer, beredar kemungkinan bahwa Laporte memiliki klausul pelepasan yang mendekati 15 juta euro.

Athletic Bilbao pun bergegas membantah angka tersebut, dengan menjelaskan bahwa mereka tidak berniat memuluskan kepergian salah satu pemain pentingnya.