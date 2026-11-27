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Setelah kabar buruk bahwa Inter kehilangan Alessandro Bastoni akibat cedera ( BACA DI SINI BERAPA LAGA YANG AKAN DILEWATKANNYA) Cristian Chivu mendapat kabar baik dari sesi latihan hari ini di Appiano Gentile: Piotr Zielinski telah pulih.

Gelandang asal Polandia itu mengalami cedera saat jeda internasional, dalam laga pertama dari dua pertandingan yang dijalani Polandia, tetapi kemudian tampil pada laga kedua. Namun, setelah kembali ke Milan, ia harus menepi karena masalah pada telapak kakinya kambuh dan membuatnya absen dalam pertandingan melawan Atalanta dan Stuttgart.

Mantan pemain Napoli itu kembali berlatih bersama anggota skuad lainnya hari ini dan dinyatakan pulih sepenuhnya untuk pertandingan melawan Genoa di San Siro besok malam, Sabtu, 28 November. Itu akan menjadi pertemuan pertama dari dua laga antara Inter dan Genoa. Laga "ulangan" dari pertemuan di liga tersebut akan berlangsung pada Rabu malam, juga di San Siro, dalam babak 16 besar Coppa Italia.

Zielinski akan bersaing untuk posisi gelandang tengah di depan lini pertahanan. Dalam dua pertandingan terakhir, posisi itu ditempati Petar Sucic, juga karena Hakan Calhanoglu cedera. Aleksandar Stankovic menjadi alternatif lain, tetapi Zielinski tetap diperkirakan akan mendapat kesempatan bermain selama beberapa menit.

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Dengan Bastoni absen di lini pertahanan, sementara Bonny juga belum pulih untuk lini serang, selain Calhanoglu yang telah disebutkan, Chivu kemungkinan kembali menempatkan Carlos Augusto sebagai bek tengah sisi kiri dan Dimarco di sisi sayap lini tengah. Spence diperkirakan akan kembali memberi Diouf kesempatan bermain di sayap, sementara Lautaro akan menggantikan Thuram sejak menit pertama agar Thuram bisa beristirahat setidaknya selama 60 sampai 65 menit pertama.