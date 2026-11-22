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Sudah 12 tahun berlalu sejak Javier Zanetti terakhir kali mengenakan ban kapten Inter di lapangan. Hari itu ia mengucapkan selamat tinggal kepada sepakbola sebagai pemain. Di lapangan, dalam gendongan istrinya, Paula, ada anak ketiga mereka yang paling kecil, Tomas, yang saat itu baru berusia sedikit lebih dari tiga tahun.

12 tahun kemudian, seolah sebuah lingkaran telah tertutup, Tomas Zanetti mendapat kehormatan dan keistimewaan mengenakan ban kapten sebuah tim Inter di lapangan, meski hanya selama beberapa menit: Inter U-15.

JADI KAPTEN 12 TAHUN KEMUDIAN - Secara resmi, Tomas bukan kapten tim Inter U-15. Ban kapten dipercayakan kepada rekan setimnya, Ventura, dan jika ia absen, kepada wakil kapten Pacciolla. Namun hari ini, seperti dilaporkan FcInter1908, dalam pertandingan melawan Verona yang digelar pagi hari dan berakhir 1-1, ban kapten jatuh ke lengan anak ketiga Zanetti setelah kedua kapten yang ditunjuk meninggalkan lapangan, meski hanya selama beberapa menit hingga peluit akhir.

BARU TAHUN INI BERGABUNG DENGAN INTER - Demi menjaga perkembangan putranya, Zanetti memilih agar Tomas memulai perjalanannya dengan tetap memiliki hubungan erat dengan Inter, tetapi tidak langsung di Interello. Baru pada musim panas ini Tomas bergabung dengan tim U-15 asuhan Joan Moll setelah menjalani tahapan pembinaan di Accademia Inter, klub satelit sekaligus pusat pembinaan klub yang bermarkas di Viale della Liberazione.

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GELANDANG BERNOMOR PUNGGUNG 6 - Berbeda dari ayahnya, yang memulai dan mengembangkan karier sebagai pemain sayap sebelum mengakhirinya dengan beradaptasi bermain di tengah, Tomas sejak awal tumbuh sebagai pemain tengah dengan bola di kakinya. Ia tidak pernah ingin mengenakan nomor punggung 4 milik ayahnya. Sebaliknya, nomor 6 adalah favoritnya. Semua itu merupakan pilihan yang disengaja. Tujuan keluarga dan "Toto", panggilan Tomas dari rekan-rekan setimnya, selalu menghindari perbandingan dengan sosok ternama. Namun, yang terutama, keluarga Zanetti selalu ingin mendorong Tomas untuk mendapatkan setiap menit bermain lewat usahanya sendiri. Singkatnya, jika ia menjadi pesepakbola profesional, itu bukan semata-mata karena ia putra Javier.