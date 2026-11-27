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Inter menikmati performa Marcus Thuram, tetapi mulai mempertanyakan masa depan penyerang asal Prancis itu. Ia merupakan pemain Inter dengan kontribusi serangan terbaik sepanjang tahun kalender ini: sejauh ini, pada 2026 ia telah terlibat dalam 23 gol di Serie A, dengan 15 gol dan delapan assist, melampaui rekor pribadinya yang tercipta pada 2024 dengan 22 kontribusi. Hanya Donyell Malen yang mampu mencatatkan angka lebih baik. Pemain asal Belanda milik Roma itu telah mengoleksi 31 kontribusi berupa gol (26) dan assist (5).

Lahir pada 1997, Tikus bergabung secara bebas transfer dari Borussia Monchengladbach setelah Inter mengungguli Milan dalam persaingan mendapatkan tanda tangannya pada musim panas 2023. Sejak itu, ia mencatatkan 156 penampilan bersama Inter, dengan 57 gol dan 37 assist, serta memenangi dua gelar Serie A, satu Coppa Italia dan satu Supercoppa Italiana.

Musim ini, Thuram juga berhasil membuat absennya kapten Lautaro Martinez tidak terlalu terasa. Lautaro baru saja kembali tersedia bagi pelatih Cristian Chivu setelah absen selama sebulan akibat cedera otot.

Kini, duet Thu-La bisa kembali tampil bersama pada Sabtu malam di San Siro melawan Genoa, dengan Thuram lebih diunggulkan daripada Pio Esposito untuk bermain sejak menit pertama.

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Hubungan Thuram dengan Inter masih berjalan sangat baik, tetapi ada satu rintangan yang harus diatasi, yaitu negosiasi perpanjangan kontraknya yang berakhir pada Juni 2028.

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Mei lalu, sebelum final Coppa Italia yang kemudian dimenangi melawan Lazio, Tikus sendiri mengatakan: "Kontrak saya tidak sepanjang kontrak Lautaro (hingga 2029, red.), tetapi untuk saat ini saya sangat betah di sini."

Kedua pihak ingin melanjutkan kerja sama, tetapi masih perlu mencapai kesepakatan soal angka. Dengan gaji bersih €6 juta per tahun, Tikus merupakan pemain dengan bayaran tertinggi keempat di Inter, setelah Lautaro (€9 juta), Barella dan Calhanoglu (masing-masing €6,5 juta).

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Masih harus dilihat apakah pihak yang mewakili sang pemain bersedia menerima gaji pokok lebih rendah dengan sejumlah bonus berdasarkan performa pribadi dan hasil tim, sesuai arahan pemilik klub, Oaktree, kepada para petinggi Inter.

Para petinggi itu juga tengah menjalani negosiasi serupa dengan pemain lain. Setelah mengamankan masa depan Carlos Augusto, persoalan pertama yang harus diselesaikan kini adalah kontrak Calhanoglu, yang berakhir pada penghujung musim ini. Setelah itu, giliran para pemain yang terikat kontrak hingga Juni 2028, seperti Dimarco (opsi perpanjangan satu tahun sudah diaktifkan), Bastoni dan Thuram.

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Ada kesan bahwa, jika tawaran yang sesuai datang, salah satu dari Bastoni atau Thuram bisa dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang. Karena itu, Inter memantau sejumlah pemain yang lebih muda di posisi mereka, seperti pemain asal Denmark Provstgaard dari Lazio dan pemain asal Jerman Jeltsch dari Stuttgart untuk lini pertahanan, serta pemain asal Portugal Varela dari Monza dan pemain asal Senegal Mendy dari Cagliari untuk lini serang.