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Babak baru mulai terlihat dalam hubungan Marcus Thuram dengan Inter Milan. Sejak tiba di klub, penyerang asal Prancis itu menjelma menjadi salah satu elemen penting dalam proyek lini serang klub dan tampil apik bersama Lautaro Martinez dari Argentina.

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Namun, kelanjutan duet ini tak lagi menjadi hal yang pasti, seiring munculnya sejumlah kerumitan terkait masa depan sang pemain di klub Italia tersebut. Thuram bergabung dengan Inter pada musim panas 2023, datang dari klub Jerman Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer. Ia dengan cepat membuktikan nilainya di dalam tim, membentuk duet lini depan yang berpengaruh bersama Lautaro Martinez, dan turut memperkuat daya gedor Nerazzurri.

Penyerang asal Prancis itu kini telah memulai musim keempatnya berseragam Inter, di saat urusan perpanjangan kontraknya mulai dibahas oleh manajemen klub. Terlebih, kesepakatan yang berlaku saat ini antara kedua pihak berlaku hingga musim panas 2028, sehingga memberi manajemen kesempatan untuk membicarakan masa depannya sebelum memasuki periode akhir kontrak.

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Akan tetapi, surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport" mengungkapkan bahwa negosiasi antara kedua pihak berjalan lebih rumit dari perkiraan, karena adanya perbedaan pendapat mengenai syarat finansial kontrak baru. Hal ini membuat tercapainya kesepakatan dalam waktu cepat menjadi tidak terjamin.

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Thuram ingin mendapatkan kenaikan gaji dalam kontrak berikutnya, sesuai dengan statusnya di dalam tim. Namun, manajemen Inter tampaknya tidak antusias memenuhi permintaan tersebut lewat kenaikan nilai gaji tetap, dan lebih memilih menawarkan insentif serta bonus yang terkait dengan performa individu dan pencapaian tim.

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Manajemen Inter juga mempertimbangkan perhitungan jangka panjang dalam membahas perpanjangan kontrak Thuram, terutama karena sang pemain akan berusia 31 tahun pada 2028, saat kontraknya yang sekarang berakhir. Hal ini mendorong klub untuk mengkaji durasi dan nilai finansial dari setiap kesepakatan baru, alih-alih hanya berpatokan pada performanya saat ini.

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Di saat yang sama, Inter sebenarnya sudah memiliki opsi di dalam skuad yang bisa diandalkan di masa depan untuk posisi penyerang, yakni pemain Italia Pio Esposito. Klub memandangnya sebagai calon penerus Thuram, sehingga manajemen memiliki ruang yang lebih luas dalam menangani urusan perpanjangan kontrak dan tidak harus memenuhi semua tuntutan pemain asal Prancis tersebut.

Dengan perkembangan ini, negosiasi tampaknya terbuka untuk berbagai kemungkinan. Masih belum jelas apakah kedua pihak akan berhasil memperpanjang hubungan yang dimulai pada musim panas 2023, atau justru perselisihan finansial akan membuka jalan menuju akhir kisah mereka.

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