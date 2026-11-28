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Bate Borisov terdegradasi ke divisi kedua Belarus untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Penalti yang dicetak Aleksandr Butko satu menit sebelum menit ke-90 menggagalkan kemenangan kandang Bate pada laga terakhir liga melawan Isloch, yang bangkit untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tertinggal akibat gol bunuh diri Andrey Makarenko pada menit ke-77.

Hasil itu membuat tuan rumah menutup musim di posisi kedua dari bawah dengan 25 poin dari 30 pertandingan, terpaut dua poin dari zona aman.

Pelatihnya adalah Vitaliy Rogozhkin, mantan bek kiri yang pernah bermain di Italia bersama Siena pada musim 2001/2002 di Serie B.

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Bate Borisov pernah tampil di kompetisi Eropa: pertama di Piala UEFA pada 1999 bersama gelandang Alexander Hleb (mantan pemain Arsenal) dan penyerang Vitaly Kutuzov (mantan pemain AC Milan), lalu di fase grup Liga Champions pada 2008 menghadapi Real Madrid, Juventus dan Zenit St Petersburg. Mereka meraih poin pertama di klasemen justru saat melawan Juventus, lewat hasil imbang 2-2 di kandang dan 0-0 di kandang lawan.

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Setahun kemudian, kemenangan pertama mereka di fase grup Liga Europa datang pada 22 Oktober 2009, saat menang 2-1 di kandang atas AEK Athena. Mereka kemudian mengalahkan Everton 1-0 di kandang lawan.

Mereka juga pernah empat kali menghadapi AC Milan: dua kali di Piala UEFA pada 2001 dan dua kali di Liga Champions pada 2011. AC Milan menang tiga kali, sedangkan satu laga berakhir imbang 1-1.

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Pada 2011, Bate Borisov mencapai babak 32 besar Liga Europa sebelum disingkirkan oleh Paris Saint-Germain setelah dua hasil imbang, berdasarkan aturan gol tandang yang dihitung ganda jika kedudukan imbang.

Di Eropa, klub-klub berikut belum pernah terdegradasi ke divisi kedua: Inter (Italia); Athletic Bilbao, Barcelona dan Real Madrid (Spanyol); Benfica, Porto dan Sporting Lisbon (Portugal); Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven dan Utrecht (Belanda); Besiktas, Fenerbahce dan Galatasaray (Turki); Panathinakos, PAOK Thessaloniki dan Olympiakos (Yunani); Red Star Belgrade (Serbia); Aberdeen dan Celtic (Skotlandia); Dinamo Kyiv (Ukraina).

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Di luar Eropa, hal yang sama berlaku di Amerika Selatan bagi Boca Juniors (Argentina), Flamengo dan Sao Paulo (Brasil), Colo Colo (Cile), Nacional dan Penarol (Uruguay).