Inter Milan Italia tidak mengibarkan bendera putih dalam perlombaan merekrut pemain Prancis, Moussa Diaby, di mana klub Italia itu tengah menyiapkan tawaran baru untuk meyakinkan Al Ittihad Saudi agar melepas winger mereka pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport", upaya pertama Inter yang mencapai 20 juta euro ditambah gelandang Albania Kristjan Asllani, tidak diterima oleh manajemen klub asal Jeddah tersebut yang menolak gagasan memasukkan seorang pemain dalam kesepakatan pertukaran itu.

Inter menempatkan perekrutan seorang winger kanan di puncak prioritas mereka pada tiga pekan terakhir bursa transfer, dan Diaby yang berusia 27 tahun tetap berada di puncak daftar target mereka, setelah upaya sebelumnya untuk merekrutnya pada Januari lalu gagal.

Pergerakan Nerazzurri ini bersamaan dengan masuknya Bayer Leverkusen Jerman ke dalam jalur negosiasi, di mana klub Jerman itu menyatakan kesiapannya untuk mengajukan tawaran finansial murni tanpa pertukaran, namun pemain Prancis itu hingga kini belum menunjukkan antusiasme terhadap gagasan kembali ke mantan klubnya yang ia bela antara 2019 dan 2023 sebelum pindah ke Aston Villa.

Keraguan Diaby memberikan kesempatan baru bagi Inter untuk kembali dengan kuat ke meja negosiasi, karena para pejabat klub Italia itu berencana menaikkan nilai tawaran finansial mereka dalam upaya terakhir untuk meyakinkan Al Ittihad.

Hari-hari mendatang hingga pertengahan Agustus bisa menjadi penentu dalam menentukan nasib kesepakatan ini, di mana pelatih Cristian Chivu ingin menuntaskan urusan winger kanan yang telah lama ia nantikan.

Kegigihan ini datang di tengah kekosongan yang jelas ditinggalkan oleh kepergian pemain Belanda Denzel Dumfries, dan setelah dua upaya untuk memperkuat posisi tersebut dalam satu bulan mengalami kegagalan, sehingga perekrutan seorang winger spesialis menjadi prioritas utama.

Selama masa persiapan, Chivu menurunkan Luis Henrique dan Andy Diouf di sisi kanan, dan Diouf adalah yang paling banyak bermain serta berhasil mencetak beberapa gol, yang terakhir melawan Juventus dalam laga persahabatan di Perth, meski ia menegaskan bahwa posisi ini bukanlah posisi aslinya, dan ini merupakan solusi sementara yang tidak mengubah rencana Inter dalam mencari seorang winger kanan murni, dengan Diaby tetap menjadi target utama mereka.