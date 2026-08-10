Inter Milan tidak menyerah dalam perburuan untuk merekrut pemain Prancis Moussa Diaby, di mana klub Italia itu menyiapkan tawaran baru untuk meyakinkan Al Ittihad Saudi agar melepas sayap mereka pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport", upaya pertama Inter yang mencapai 20 juta euro ditambah kartu pemain tengah Albania Kristjan Asllani tidak mendapat persetujuan dari manajemen klub asal Jeddah tersebut, yang menolak gagasan memasukkan pemain dalam kesepakatan barter.

Inter menempatkan perekrutan seorang sayap kanan sebagai prioritas utama mereka dalam tiga pekan terakhir bursa transfer, dan Diaby yang berusia 27 tahun tetap berada di puncak daftar target mereka, setelah upaya sebelumnya untuk merekrutnya pada Januari lalu gagal.

Pergerakan Nerazzurri ini bersamaan dengan masuknya Bayer Leverkusen Jerman ke jalur negosiasi, di mana klub Jerman itu menunjukkan kesiapan untuk mengajukan tawaran finansial murni tanpa barter, namun pemain Prancis tersebut hingga kini belum menunjukkan antusiasme terhadap gagasan kembali ke mantan klubnya, yang ia bela antara 2019 dan 2023 sebelum pindah ke Aston Villa.

Keraguan Diaby memberi peluang baru bagi Inter untuk kembali dengan kuat ke meja negosiasi, di mana para petinggi klub Italia itu berencana menaikkan nilai tawaran finansial mereka dalam upaya terakhir untuk meyakinkan Al Ittihad.

Hari-hari mendatang hingga pertengahan Agustus mungkin akan menentukan nasib kesepakatan ini, di mana pelatih Cristian Chivu ingin merampungkan urusan sayap kanan yang telah lama ia nantikan.

Keteguhan ini muncul di tengah kekosongan yang jelas ditinggalkan oleh kepergian pemain Belanda Denzel Dumfries, dan setelah dua upaya untuk memperkuat posisi tersebut dalam satu bulan menemui jalan buntu, sehingga perekrutan seorang sayap spesialis menjadi prioritas tertinggi.

Selama masa persiapan, Chivu memilih untuk memainkan Luis Henrique dan Andy Diouf di sisi kanan, dan Diouf adalah yang paling banyak bermain serta berhasil mencetak beberapa gol, yang terakhir melawan Juventus dalam laga persahabatan di Perth, meskipun ia menegaskan bahwa posisi tersebut bukan posisi aslinya, dan ini merupakan solusi sementara yang tidak mengubah rencana Inter dalam mencari seorang sayap kanan murni, dengan Diaby tetap menjadi target utamanya.