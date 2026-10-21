Inter meraih poin perdana mereka di Liga Champions musim ini dengan susah payah pada Rabu. Bermain di kandang, Inter harus melanjutkan laga dengan sepuluh pemain setelah Alessandro Bastoni mendapat kartu merah, tetapi tetap menang 1-0 berkat gol Carlos Augusto.

Inter mengawali pertandingan dengan baik dan nyaris unggul setelah Shakhtar melakukan kesalahan besar saat membangun serangan. Namun, kiper Dmytro Riznyk masih mampu menepis tembakan Marcus Thuram hingga melebar tipis.

Sepanjang sisa babak pertama, Inter sedikit lebih dominan, tetapi tidak banyak menciptakan peluang besar. Tembakan Hakan Calhanoglu melambung tipis, sementara Ange-Yoan Bonny kembali menguji refleks Riznyk. Di kubu Shakhtar, Valeriy Bondar dan Oleg Ocheretko nyaris mencetak gol pembuka.

Penampilan Inter juga sangat mengecewakan setelah jeda. Shakhtar mampu bertahan tanpa banyak kesulitan, sementara frustrasi di tim asuhan Cristian Chivu terus meningkat. Pada menit ke-69, Alessandro Bastoni menerima kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan lebih awal.

Arda Turan dan timnya pun semakin percaya diri karena unggul jumlah pemain. Namun, seperempat jam sebelum laga berakhir, tim tamu mendapat pukulan telak: melalui serangan balik yang benar-benar indah, Carlos Augusto membawa Inter unggul 1-0.

Setelah itu, Inter hanya berfokus pada satu hal: mempertahankan keunggulan untuk mengamankan tiga poin. Mereka berhasil melakukannya. Newerton dan Mykola Matvienko sempat mendapat peluang besar, tetapi Inter mampu bertahan.

Inter pun akhirnya mengantongi poin perdana mereka. Pada pertandingan berikutnya, mereka akan bertandang ke markas Feyenoord di De Kuip.