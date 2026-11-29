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Empat gol kembali tercipta bagi juara bertahan Serie A. Setelah bermain imbang dramatis 4-4 di kandang Atalanta, Inter menang 4-0 atas Genoa di San Siro.

Yang berubah adalah ketajaman mereka di lini serang (empat tembakan tepat sasaran berbuah empat gol, ditambah sepakan Carlos Augusto yang membentur tiang dan gol Dimarco yang dianulir VAR karena offside dengan selisih setipis kuku) serta pertahanan yang kali ini tidak kebobolan.

Itu juga berkat dua penyelamatan gemilang Provedel saat skor masih 0-0 (ia dimainkan menggantikan Martinez, mantan pemain Genoa yang berada di tribune karena masih merasakan dampak memar paha yang didapatnya Rabu lalu saat melawan Stuttgart di Liga Champions) atas peluang Osmajic, yang nyaris mencetak gol sundulan pertama Genoa. Genoa menjadi satu-satunya tim Serie A yang belum mencetak gol melalui sundulan.

Yang tetap konsisten adalah Marcus Thuram dan Petar Sucic, yang kembali sama-sama mencetak gol.

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Penyerang asal Prancis itu, yang tampil sebagai starter dalam 15 laga beruntun, mencetak gol di San Siro untuk kesembilan kalinya secara beruntun (tinggal dua laga lagi untuk menyamai rekor Bobo Vieri). Ia kini mengoleksi delapan gol dan lima assist dalam 12 penampilan di Serie A.

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Seusai pertandingan, Thuram bercanda soal penalti: "Saya yang menentukan siapa penendangnya, dengan melihat wajah rekan-rekan setim saya."

Lautaro Martinez menjawab dengan nada setengah serius: "Lagi pula, saya orang terakhir dalam daftar."

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Ucapan itu bisa saja dianggap sedikit egoistis jika dikaitkan dengan target pribadinya untuk naik dalam daftar pencetak gol terbanyak Inter sepanjang masa: pemain Argentina itu kini berada di posisi ketiga dengan 183 gol, di belakang Altobelli (209) dan Meazza (284). Namun, sang kapten jelas selalu mengutamakan tim, sebagaimana ditegaskan oleh ucapannya yang lain: "Apakah saya menargetkan 200 gol bersama Inter musim ini? Tidak, yang saya pikirkan adalah terus membawa trofi bagi klub. Apakah ini Inter terkuat dalam tujuh tahun terakhir? Saya tidak suka pembicaraan seperti itu. Kami harus selalu membuktikannya dalam setiap latihan dan setiap pertandingan."

Cristian Chivu memberikan penjelasan serius soal penalti: "Tiga eksekutor penalti kami adalah Calhanoglu, Zielinski, dan Sucic. Kami mengetahui kemampuan Petar tahun lalu dalam latihan, juga setelah mendengar pendapat para penjaga gawang kami."

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Langkah kecil ala Jorginho terbukti berhasil, meski ia tahu bahwa kegagalan dari titik putih bisa memicu hujatan besar terhadapnya.

Pelatih Inter juga menilai pemain Kroasia itu layak menjadi pengatur permainan di depan lini pertahanan: "Kami sudah beberapa kali mencobanya di posisi itu menjelang akhir musim lalu (dalam tiga pertandingan liga terakhir melawan Lazio, Verona, dan Bologna, red.). Kami tahu dia memiliki kualitas teknik, kemampuan bergerak, dan visi bermain. Saya menyukai penampilannya saat melawan Stuttgart dan bahkan lebih menyukainya pada babak kedua ini, ketika dia bermain lebih lepas dan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa melalui sejumlah aksi yang sangat bagus. Dia masih bisa berkembang. Kami membutuhkan energi baru dari para pemain muda yang mampu bermain di tim seperti kami, Stankovic juga akan mendapat kesempatan."

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Kemungkinan kesempatan itu datang pada Selasa malam, kembali melawan Genoa di San Siro, di Coppa Italia. Jika ini menjadi satu-satunya kompetisi tempat ia dimainkan, mungkin akan lebih baik mempertimbangkan peminjaman pemain asal Serbia yang mengikuti jejak ayahnya itu pada Januari agar ia bisa bermain secara reguler.

Pada bulan itu, keputusan mengenai masa depan Hakan Calhanoglu juga semestinya diambil. Kontraknya habis pada Juni, sehingga Inter berisiko kehilangan dia secara cuma-cuma pada akhir musim ini. Inter tidak akan mengeluarkan biaya besar untuk mempertahankan pemain Turki itu dengan segala cara, terlebih dengan mempertimbangkan percobaan yang sedang mereka lakukan terhadap Sucic.

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Ia adalah gelandang tengah yang tengah belajar menjadi pengatur permainan, seperti yang sebelumnya terjadi pada Brozovic, Calhanoglu sendiri, dan Zielinski.

Melawan Genoa, Sucic mencatatkan angka tertinggi dalam jumlah keterlibatan dengan bola (123), umpan akurat (114, dengan 69 umpan ke depan dan 21 di sepertiga akhir lapangan) dengan akurasi 98 persen, peluang yang diciptakan (dua), jarak tempuh (13,412 kilometer), dan kecepatan sprint (27,966 km/jam).

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Yang juga patut diperhatikan, terutama setelah ia kehilangan bola dengan buruk pada akhir laga Minggu lalu, adalah lima kali keberhasilannya merebut kembali bola, satu lebih sedikit daripada Curtis Jones. Gelandang asal Inggris yang didatangkan dari Liverpool itu baru pulih dari cedera otot dan menjalani penampilan ketiganya sebagai starter setelah laga tandang di Madrid dan Roma. Ia menunjukkan tanda-tanda positif dengan menempuh jarak 12,331 kilometer dan mencatatkan akurasi umpan 94 persen: 94 umpan akurat, dengan 62 umpan ke depan dan 30 di sepertiga akhir lapangan.

Meski kompatriotnya, Zvonimir Boban (mantan pemain AC Milan yang kini menjadi presiden Dinamo Zagreb, klub asal pemain kelahiran 2003 itu sebelum bergabung dengan biaya transfer 14,5 juta euro ditambah bonus 2,5 juta euro pada bursa transfer Juni 2025 dan yang nilainya kini sudah setidaknya tiga kali lipat), berpandangan lain, Susic dan Inter ingin terus bersama. Seperti yang telah diminta agennya, gajinya perlu dinaikkan dari nilai dalam kontraknya saat ini, yang berlaku hingga 2030 dan memberinya 1,5 juta euro bersih per tahun. Di seluruh skuad Inter, hanya penjaga gawang ketiga Di Gennaro yang menerima gaji lebih rendah.

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Persaingan internal membawa dampak positif, terlebih persaingan dari luar terbukti sangat ketat. Lazio dan Roma terus melaju di puncak klasemen, dan Inter harus melakukan hal yang sama. Kehilangan poin seperti yang terjadi di Bergamo adalah kesalahan yang tidak boleh terulang: berbuat salah itu manusiawi, tetapi terus mengulanginya akan berakibat buruk.