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Inter dianggap sebagai tim paling komplet di Serie A oleh banyak kalangan sepak bola, tetapi klub tetap mempertimbangkan untuk bergerak di bursa transfer musim dingin guna mengatasi dua potensi kekurangan yang belakangan disoroti pelatih Cristian Chivu.

Pelatih asal Rumania itu telah menyampaikan kepada klub, dan sebagian melalui media, bahwa ia menginginkan dua pemain baru, atau lebih tepatnya, bahwa skuad bisa diperkuat dengan dua pemain: satu penyerang dengan kemampuan teknik dan keahlian dalam duel satu lawan satu, serta satu pemain bertahan, mengingat kebutuhan akan bek yang lebih murni dalam menjaga lawan.

OPSINYA TERBATAS DI LINI BELAKANG - Di lini pertahanan, pilihan rotasi Inter kerap terbatas pada awal musim ini. Dibandingkan tahun lalu, pemain serbabisa Darmian, serta terutama Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi, telah pergi. Ketiganya dilepas dengan status bebas transfer. Sebagai gantinya, peran Carlos Augusto diperluas: ia dimainkan sesuai kebutuhan sebagai pemain sayap di lini tengah maupun sebagai bek tengah kiri menggantikan bastoni. Selain itu, hanya John Stones yang didatangkan, sementara Pavard kembali dari masa peminjamannya di Marseille.

TERLALU BANYAK CEDERA - Seperti Pavard, yang lama menepi akibat masalah otot adduktor, Stones juga melewatkan 7 pertandingan karena cedera otot fleksor paha yang dialaminya dalam pertandingan pertama dan satu-satunya saat ia tampil sebagai starter, melawan Udinese. Keduanya rentan kembali cedera dan memiliki riwayat cedera yang panjang. Namun, perbedaan keduanya saat ini adalah pemain asal Prancis itu bisa mengisi berbagai posisi sebagai bek tengah sisi luar, sedangkan pemain asal Inggris tersebut seharusnya menjadi alternatif utama bagi Akanji sebagai pemimpin lini belakang bertiga, seperti peran Acerbi dan De Vrij sebelumnya.

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SEBERAPA BISA DIANDALKAN? - Karena itu, mantan pemain Manchester City tersebut kini menjadi faktor penentu menjelang Januari. Stones siap kembali bermain. Ia sudah masuk bangku cadangan saat melawan Como sebelum jeda, tetapi dalam sebulan menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin inilah pemain asal Inggris itu harus memberikan jawaban yang diharapkan semua orang darinya. Ia bukan bek yang tugas utamanya menjaga lawan. Ia lebih mahir membangun serangan dari belakang ketimbang menghadapi duel bertahan satu lawan satu. Karena itu, dalam pertandingan yang membutuhkan bek tengah dengan kemampuan seperti itu, Stones harus menunjukkan kepada Chivu bahwa ia bisa diandalkan dan tampil konsisten.

INTER KEMBALI KE BURSA TRANSFER? - Inter terus memantau bursa transfer bek tengah dengan saksama. Bukan rahasia bahwa untuk Juni nanti, mereka tertarik kepada Christian Mosquera, yang telah dipantau sejak bermain di Valencia dan kini jarang mendapat kesempatan di Arsenal; Ignacio Ovando, pemain Rosario Central kelahiran 2007; dan terutama Oliver Provstgaard, bek tengah asal Denmark yang dihargai Lazio €40 juta. Inter memiliki jalur yang lebih mudah untuk mendapatkan Provstgaard berkat persyaratan menguntungkan yang mereka berikan dalam transfer Frattesi. Jika Stones mampu memberikan jaminan, Inter kemungkinan akan beralih ke pemain yang lebih muda dan berpotensi untuk masa depan. Sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan mereka mempercepat transfer yang sedianya akan dituntaskan pada musim panas menjadi Januari.