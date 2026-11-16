Inter, siapa Stefan Capin: rekrutan pertama Baccin untuk Januari

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Direktur olahraga baru Inter, Dario Baccin, telah mengamankan kedatangan talenta Stefan Capin pada Januari sebagai rekrutan pertamanya, meski untuk jangka panjang.

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Strategi Inter jelas: jika memungkinkan, klub akan berinvestasi untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik yang tersedia. Salah satu langkah pertama di era setelah Piero Ausilio, dengan Dario Baccin (sebelumnya wakil Ausilio) memimpin, akan sejalan dengan strategi itu.

Inter memang sudah sejak lama memantau talenta kelahiran 2011 Stefan Capin, yang lahir di Belgrade tetapi berkewarganegaraan Slovenia. Ia belum berusia 16 tahun dan karena itu belum bisa resmi bergabung dengan Inter. Namun, setelah ulang tahunnya berlalu, transfer tersebut bisa terwujud.

SEDANG BERLATIH DI MILAN - Saat ini berstatus tanpa klub setelah bermain di tim junior Partizan Belgrade, lalu Red Star Belgrade, Capin tersedia di bursa transfer. Dalam beberapa hari terakhir, ia menjalani trial tidak resmi bersama tim Inter U-17 dalam laga uji coba kandang melawan Giana Erminio. Seperti dilaporkan FcInter1908, sang pemain diperkirakan akan tinggal di Milan hingga jeda singkat musim dingin, lalu kembali secara permanen setelah 13 Januari, hari ketika ia genap berusia 16 tahun dan izin UEFA untuk transfernya ke Italia akan diminta (diperlukan karena ia masih di bawah umur).

SIAPA CAPIN - Gelandang serang kelahiran 2011 ini tampil menonjol bersama Vozdovac musim lalu setelah sebelumnya bermain untuk Partizan dan Red Star Belgrade. Ia pemain kreatif dengan visi permainan yang bagus dan kemampuan duel satu lawan satu di ruang sempit. Fisiknya pun sudah terbentuk untuk pemain seusianya. Ia juga telah menjalani debut bersama timnas Slovenia U-16. Ada dua kemungkinan untuk perkembangannya dan keduanya akan menjadi fokus pembinaan: mempertahankannya di posisi sekarang atau mengadaptasinya menjadi gelandang tengah yang rajin merangsek ke depan seperti Milinkovic-Savic, tetapi dengan kemampuan olah bola lebih baik dan tenaga lebih kecil.

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UNGGULI FIORENTINA DAN AJAX - Inter bukan satu-satunya klub yang mengincar talenta muda Slovenia itu dan berhasil mendahului banyak pesaing. Pemandu bakat dari berbagai penjuru Eropa sangat aktif memantaunya, tetapi Fiorentina dan Ajax adalah dua klub yang paling siap merekrutnya. Untuk saat ini, keduanya belum berhasil mendapatkannya.