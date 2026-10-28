Inter menambah tiga poin di Serie A pada Rabu. Juara bertahan itu beberapa kali lolos dari ancaman saat menghadapi Venezia, tim juru kunci yang gagal memanfaatkan peluangnya dan akhirnya kalah 0-2 akibat dua gol bunuh diri pada menit-menit akhir. Inter kini mengoleksi 25 poin, sama dengan Lazio yang juga berada di puncak klasemen.

Inter tidak terlalu banyak menunjukkan upaya untuk membuka skor pada babak pertama. Selain itu, kiper Venezia Filip Stankovic selalu siap saat harus menghadapi peluang-peluang kecil Inter.

Bagi mantan kiper Volendam itu, laga ini menjadi malam yang istimewa. Pemain asal Serbia tersebut berhadapan dengan saudaranya, Aleksandar Stankovic, yang menjadi starter di lini tengah Inter. Namun, Aleksandar juga tidak mampu membantu Inter mencetak gol sebelum jeda.

Inter bahkan beruntung ketika gol Lion Lauberbach dianulir karena offside. Lauberbach kembali nyaris mencetak gol setelah itu, tetapi tembakannya mengenai mistar gawang setelah membentur kiper Ivan Provedel.

Pada pertengahan babak kedua, Venezia mendapat peluang emas untuk unggul. Akor Adams lolos dari jebakan offside dan mengirim umpan matang kepada Gianluca Busio. Berdiri tanpa kawalan sekitar sepuluh meter dari gawang, Busio justru menembak jauh ke atas gawang dan membuat Inter kembali lolos dari ancaman.

Adams kemudian nyaris mencetak gol. Ia menuntaskan peluang dengan baik, tetapi ternyata berada setengah meter dalam posisi offside. Pada menit-menit akhir, Inter meningkatkan tekanan dan berpeluang unggul lewat Marcus Thuram. Sundulannya meleset beberapa sentimeter dari tiang gawang.

Inter akhirnya unggul pada menit ke-80. Meski Carlos Augusto diduga melakukan pelanggaran, Thuram diizinkan melanjutkan permainan. Umpan silangnya yang tampak tidak berbahaya disambar Matías Moreno hingga masuk ke gawang sendiri: 0-1.

Venezia terpukul dan tak lama kemudian kembali kebobolan untuk mengubah skor menjadi 0-2. Tendangan sudut Hakan Çalhanoglu mengenai bahu Redouan Halhal (Venezia) sebelum masuk ke gawang sendiri. Venezia tidak mampu kembali memberi perlawanan pada menit-menit akhir dan tetap menjadi juru kunci Serie A.