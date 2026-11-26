Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Seperti apa Inter pada musim 2027/2028? Di lapangan maupun di bangku cadangan, garis besarnya tentu akan tetap sama. Namun, gambaran seragam kandang tim utama yang akan dikenakan musim depan sudah muncul.

Situs ternama Footyheadlines, yang khusus membocorkan dan memberikan bocoran awal tentang seragam tim-tim terbesar di dunia, sebelumnya mengungkap konsep yang sedang dikerjakan Inter dan Nike untuk seragam kandang baru. Kini, situs tersebut mengungkap bahwa klub telah meminta konsep itu diwujudkan, sekaligus membuat render khusus yang mendahului bocoran resmi.

Bagian depan seragam baru akan terdiri dari lima garis vertikal hitam dan biru dengan lebar seragam (musim ini ada tujuh). Garis-garis itu memiliki tekstur khas seperti sisik yang menciptakan gradasi dari hitam ke biru dengan gaya menyerupai ular.

Warna lambang, logo pemasok perlengkapan (Swoosh Nike), dan sponsor seragam (betsson.sport) juga berubah, dari kuning jingga pada musim ini menjadi putih.

Iklan Iklan

Warna kuning menjadi ciri khas pada lambang dan bagian samping seragam. Pada lambang, warna itu muncul di dua bintang, sementara di sisi dan bahu terdapat garis tipis yang membentuk semacam lengkungan untuk memberi kesan lebih jenjang. Kerah bergaya polo juga dihilangkan dan digantikan kerah biasa dengan sulaman tipis hitam di atas hitam.

Pertandingan berikutnya INT Serie A 14.45 GEN Tonton

Celana pendek dan kaus kaki juga akan serba hitam, dengan nomor punggung dan logo Swoosh berwarna putih serta lambang klub biru-putih dengan bintang kuning. Bagi penggemar yang menyukai sentuhan masa lalu, seragam ini mungkin mengingatkan pada seragam musim 2001-2002 dan 2002-2003. Seragam yang pertama memiliki garis kuning yang membingkai bagian depan, sedangkan yang kedua memiliki garis kuning tipis yang membelah bagian belakang hingga ke sisi.