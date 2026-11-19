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Inter mencari bek di bursa transfer untuk masa depan.

Setelah melepas pemain Belanda Stefan de Vrij (yang bergabung dengan Panathinaikos di Yunani) dan pemain Italia Francesco Acerbi (yang masih belum memiliki klub), musim panas lalu Inter merekrut pemain Inggris John Stones dari Manchester City dengan status bebas transfer. Ia dikontrak hingga Juni 2028 dengan gaji bersih 4 juta euro per tahun.

Mantan pemain Everton kelahiran 1994 itu kini telah pulih dari cedera otot, tetapi masih ada keraguan soal ketahanan fisiknya. Hal itu mendorong manajemen untuk terus mencermati bursa transfer bek tengah.

La Gazzetta dello Sport mengonfirmasi bahwa Oliver Provstgaard masuk radar Inter.

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Pemain timnas Denmark kelahiran 2003 itu terikat kontrak dengan Lazio hingga Juni 2031, dengan gaji bersih sekitar 1 juta euro per tahun.

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Didatangkan dari Vejle Boldklub seharga 4,5 juta euro pada bursa transfer musim dingin 2025, sejak saat itu ia mencatatkan 40 penampilan bersama Lazio, dengan satu gol (dicetak dalam kemenangan 3-0 di Juventus Stadium pada 18 Oktober lalu) dan 7 kartu kuning. Pemain setinggi 194 sentimeter itu juga telah tampil 8 kali bersama timnas senior Denmark.

Inter dapat memanfaatkan hubungan baik dengan klub yang dipimpin presiden Claudio Lotito, sebagaimana terlihat dari transfer yang rampung musim panas lalu: kiper Ivan Provedel bergabung dengan Inter seharga 3 juta euro, sementara gelandang Davide Frattesi pindah ke Lazio dengan status pinjaman berbiaya 5 juta euro. Lazio memiliki opsi untuk mempermanenkannya dengan tambahan 10 juta euro, ditambah 50% dari hasil penjualan kembali di masa depan.

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Il Quotidiano Nazionale menyebut nama lain untuk memperkuat lini belakang Inter: Finn Jeltsch.

Bek tengah Jerman kelahiran 2006 itu terikat kontrak dengan Stuttgart hingga Juni 2030. Stuttgart membelinya dari Nuremberg seharga 9,5 juta euro pada bursa transfer musim dingin 2025. Sejak itu, ia mencatatkan 63 penampilan, 2 assist, dan 8 kartu kuning.

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Pelatih baru timnas Jerman, Jurgen Klopp, baru saja memberinya debut di timnas senior dalam kemenangan 5-0 atas Belanda di Olympiastadion, Berlin, pada laga Nations League Senin malam. Ia masuk dari bangku cadangan 15 menit sebelum menit ke-90.

Penonton di San Siro akan dapat menyaksikan Jeltsch dan Provstgaard beraksi dalam pertandingan-pertandingan mendatang tim asuhan Cristian Chivu melawan Stuttgart di Liga Champions (Rabu depan) serta Lazio, pertama di Piala Super Italia pada 22 Desember, lalu di Serie A pada 6 Januari.

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Media yang sama, Il Quotidiano Nazionale, menulis bahwa untuk musim depan, Inter mengincar dua pemain yang kontraknya berakhir pada Juni 2027: kiper Brasil Alisson Becker dari Liverpool (kelahiran 1992, mantan pemain Roma) dan gelandang Kamerun milik Napoli, Frank Anguissa (kelahiran 1995).