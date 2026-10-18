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Carlos Augusto InterGetty Images
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Inter, perpanjangan kontrak Carlos Augusto di depan mata: rinciannya

Berperan penting dalam kemenangan Inter di Bologna, Carlos Augusto memiliki kontrak yang akan berakhir pada Juni 2028. Inter ingin mempertahankannya, dan kedua pihak dijadwalkan bertemu dalam beberapa hari ke depan untuk mendekati kesepakatan perpanjangan kontrak. Juara Italia itu ingin mengikat mantan pemain Monza tersebut hingga 2031. 


Saat ini, Carlos Augusto menerima gaji sedikit di atas 2 juta euro. Dengan kontrak baru, gajinya diperkirakan akan mendekati 4 juta euro.



https://tribuna.com/it/news/2026-10-18-inter-pronta-a-blindare-carlos-augusto-fissato-lincontro-per-il-rinnovo-i-dettagli/?utm_source=copy

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