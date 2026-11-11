Inter, perkiraan waktu pemulihan semua pemain yang cedera: ini jadwal mereka kembali ke lapangan

Di kubu Inter, awal jeda ini diwarnai urusan ruang perawatan: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, John Stones, Curtis Jones, Aleksandar Stanković. Cristian Chivu memantau pemain yang sedang pulih dari cedera sebelumnya, seperti Lautaro, Stones, dan Jones, serta mereka yang baru saja cedera, seperti Thuram, Bonny, dan Stankovic.

LAUTARO

Lautaro Martinez absen sejak 13 Oktober, malam ketika Inter kalah di kandang dari Bruges. Masa pemulihannya dari gangguan pada otot fleksor paha kiri hampir selesai. Chivu kemungkinan bisa memasukkan pemain bernomor punggung 10 itu ke dalam skuad untuk laga pertama setelah jeda, pada 22 November melawan Atalanta.

THURAM

Pertandingan berikutnya ATA Serie A 14.45 INT

Thuram merasakan gangguan pada otot bisep femoris kanan dalam pertandingan yang dimenangi Inter melawan Como pada Minggu. Masalah itu membuatnya harus absen dari pertandingan-pertandingan berikutnya bersama tim nasionalnya, termasuk laga melawan Italia pada Kamis di Meazza. Pemain asal Prancis itu sulit pulih tepat waktu untuk 22 November, begitu pula untuk laga melawan Stuttgart di Liga Champions pada 25 November: kemungkinan yang lebih realistis adalah ia kembali masuk skuad untuk pertandingan melawan Genoa pada 28 November.

BONNY

Bonny membutuhkan waktu pemulihan lebih lama setelah mengalami cedera pada otot fleksor paha kanan. Pemain asal Prancis itu cedera pada akhir pertandingan Inter melawan Como dan diperkirakan absen selama satu bulan. Ia diperkirakan kembali pada laga Inter melawan Torino pada 13 Desember atau Lecce melawan Inter pada 18 Desember.

STANKOVIC

Stankovic juga membutuhkan waktu lama sebelum kembali tersedia setelah mengalami cedera otot saat berlatih bersama tim nasional Serbia pada Senin. Gelandang itu akan absen sekitar satu bulan, sehingga ia juga diperkirakan baru bisa kembali pada laga Inter melawan Torino pada 13 Desember atau Lecce melawan Inter pada 18 Desember.

STONES DAN JONES

Terakhir, dari dua pemain asal Inggris tersebut, Stones diperkirakan kembali tersedia tepat setelah jeda, yakni pada 22 November. Hal yang sama berlaku untuk Jones, yang kini hampir sepenuhnya pulih dari gangguan miofasial pada otot adduktor paha kanan yang diumumkan Inter pada 8 Oktober.