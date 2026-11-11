Inter, perkiraan waktu pemulihan semua pemain yang cedera: ini jadwal kembalinya mereka ke lapangan

Di kubu Inter, awal jeda pertandingan diwarnai persoalan cedera: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, John Stones, Curtis Jones, Aleksandar Stanković. Cristian Chivu memantau mereka yang sedang pulih dari cedera sebelumnya, seperti Lautaro, Stones, dan Jones, serta mereka yang baru saja cedera, seperti Thuram, Bonny, dan Stankovic.

LAUTARO

Lautaro Martinez, yang absen sejak 13 Oktober, malam ketika Inter kalah di kandang dari Bruges, hampir menuntaskan pemulihannya dari gangguan pada otot fleksor paha kiri. Chivu kemungkinan bisa memasukkan pemain bernomor punggung 10 itu ke dalam skuad untuk laga pertama setelah jeda, pada 22 November melawan Atalanta.

THURAM

Pertandingan berikutnya ATA Serie A 14.45 INT

Thuram merasakan ketidaknyamanan pada otot biseps femoris kanan dalam pertandingan yang dimenangkan Inter atas Como pada Minggu. Masalah itu membuatnya harus absen dari pertandingan-pertandingan berikutnya bersama tim nasionalnya, termasuk laga melawan Italia pada Kamis di Meazza. Berdasarkan pemeriksaan awal staf medis Inter, masalah tersebut tampaknya hanya berupa kelelahan otot. Ia akan berupaya pulih untuk laga melawan Atalanta pada 22 November, atau melawan Stuttgart di Liga Champions pada 25 November: jika belum, kita seharusnya cukup yakin bisa melihatnya kembali pada pertandingan melawan Genoa pada 28 November.

BONNY

Sementara itu, Bonny membutuhkan waktu pemulihan lebih lama setelah mengalami cedera pada otot fleksor paha kanan. Pemain asal Prancis itu cedera menjelang akhir pertandingan Inter melawan Como. Ia diperkirakan absen selama satu bulan, dengan kemungkinan kembali pada laga Inter melawan Torino pada 13 Desember atau Lecce melawan Inter pada 18 Desember.

STANKOVIC

Stankovic juga membutuhkan waktu lama sebelum kembali bisa dimainkan setelah mengalami cedera otot saat berlatih bersama tim nasional Serbia pada Senin. Gelandang itu akan absen sekitar satu bulan dan, seperti Bonny, diperkirakan bisa kembali pada laga Inter melawan Torino pada 13 Desember atau Lecce melawan Inter pada 18 Desember.

STONES DAN JONES

Terakhir, dari dua pemain Inggris tersebut, Stones diperkirakan kembali bisa dimainkan tepat setelah jeda, yakni pada 22 November. Hal yang sama berlaku bagi Jones, yang kini hampir sepenuhnya pulih dari gangguan miofasial pada otot adduktor paha kanan yang diumumkan Inter pada 8 Oktober.