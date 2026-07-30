Inter Milan Rampungkan Transfer Gratis dari Manchester City

Klub Inter Milan mengumumkan, Kamis malam, kesepakatan dengan bek Inggris John Stones dalam transfer gratis, setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir.

John Stones berusia 32 tahun, dan menandatangani kontrak transfernya ke Inter Milan hingga musim panas 2028.

Situs resmi Inter Milan mengulas perjalanan karier Stones, yang menjalani laga internasional pertamanya bersama timnas Inggris pada 30 Mei 2014.

Stones bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2016, dan di bawah arahan pelatih Pep Guardiola, ia berubah menjadi salah satu bek modern terbaik di dunia sepak bola, berkat kecerdasan, ketenangannya dalam penguasaan bola, serta kemampuannya membangun serangan dari belakang.

Stones telah menjalani 295 pertandingan resmi bersama Manchester City dan mencetak 19 gol, sementara ia tampil dalam 94 pertandingan internasional bersama timnas Inggris.

Stones mengatakan dalam pernyataan kepada kanal resmi Inter Milan, "Saya memiliki banyak perasaan. Saya sangat senang dan bangga, serta bersemangat untuk memulai babak baru dan perjalanan baru ini. Saya tidak bisa membayangkan tempat yang lebih baik untuk menjalaninya."

Ia melanjutkan, "Saya sudah banyak mendengar tentang Milan, tetapi saya belum mengalami sendiri pengalaman itu. Inilah yang membuat kami bersemangat, menjelajahi kota, budaya, dan orang-orangnya. Sangat menyenangkan pula bahwa saya sudah memiliki beberapa teman di sini untuk berbagi pengalaman ini bersama mereka."

Ia menegaskan, "Saya memiliki keinginan besar untuk memenangi lebih banyak gelar. Saya cukup beruntung memenangi banyak gelar sepanjang karier saya, dan saya ingin memanfaatkan pengalaman ini di sini untuk membantu tim dan klub. Pada saat yang sama, saya ingin terus belajar dan berkembang sebagai pemain sepak bola, bekerja sama dengan pelatih, serta dengan Kolarov, yang merupakan rekan setim saya di Manchester City."