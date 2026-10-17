Inter Milan mencatatkan awal musim yang kuat dan menjadi salah satu start terbaik sepanjang sejarah mereka di Liga Italia pada era penerapan tiga poin untuk kemenangan.

Inter meraih kemenangan berharga di markas Bologna pada Sabtu malam ini dengan skor 3-1 dalam pekan ketujuh kompetisi.

Inter mengumpulkan 19 poin dari tujuh pertandingan pertama mereka di kompetisi tersebut, sehingga mencapai perolehan ini untuk keempat kalinya saja sejak sistem tiga poin mulai diterapkan pada musim 1994-1995, menurut data Opta.

Sebelumnya, klub berjuluk Nerazzurri itu pernah mengumpulkan perolehan yang sama setelah tujuh pertandingan pertama pada tiga musim: 1997-1998, 2002-2003, dan 2017-2018.

Perolehan tersebut didapat tanpa menelan satu pun kekalahan, yakni dari enam kemenangan dan satu hasil seri.

Inter menambah pundi-pundi poin mereka di puncak klasemen menjadi 19 poin, sementara Bologna tertahan di angka 5 poin dan menempati peringkat ke-14 sementara.