Inter Milan: Javier Zanetti Konfirmasi Perpanjangan Kontrak Untuk Milan Skriniar

Wakil presiden Inter itu mengonfirmasi bahwa klubnya optimistis bisa mengamankan masa depan Skriniar di tengah minat dari PSG.

Zanetti memberi update soal masa depan Skriniar

Yakin sang pemain belakang bakal bertahan di Inter

Skriniar dikaitkan dengan kepindahan ke PSG

APA YANG TERJADI?

Seiring berakhirnya kontrak Milian Skriniar pada 2023 dan pembicaraan mengenai kesepakatan baru di Inter terus berlanjut, beberapa klub diam-diam mengantre dan menunjukkan minat mereka pada pemain berusia 27 tahun itu jika dia tersedia. Namun Javier Zanetti, bagaimana pun, bersikeras bahwa sudah ada kemajuan soal perpanjangan kontrak untuk yang bersangkutan.

APA YANG DIKATAKAN?

Berbicara kepada media Italia SportMediaset setelah undian babak sistem gugur Liga Champions, Zanetti mengatakan: "Kami sedang dalam pembicaraan [kontrak baru dengan Skriniar], dan ada kesepahaman untuk menemukan kesepakatan demi bergerak maju bersama.

"We hope that it can be resolved as soon as possible, everyone will be happy."

GAMBARAN BESAR

Sejak gabung dengan Inter pada 2017, Skriniar telah berkembang menjadi salah satu bek paling andal dan impresif di Eropa dan berperan penting dalam meraih Scudetto 2020/21.

Dia telah dikaitkan dengan kepindahan dari Inter dalam beberapa waktu terakhir, dengan Paris Saint-Germain disebut-sebut sebagai tujuan yang memungkinkan baru-baru ini serta Tottenham dan Manchester United di masa lalu.

DALAM FOTO:

Getty

BERIKUTNYA BUAT SKRINIAR?

Jika omongan Zanetti benar, masa depan pemain Slovakia itu harus dituntaskan sebelum tahun ini berakhir. Dengan Piala Dunia yang akan datang, Skriniar akan memiliki banyak waktu selama bulan depan untuk membuat keputusan.