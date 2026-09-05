Inter Milan ingatkan Real Madrid dengan comeback menakjubkan kontra Napoli

Dalam sebuah laga sepak bola menegangkan yang menahan napas di Stadion San Siro, Inter Milan meraih remontada luar biasa dan membalikkan ketertinggalan dua gol tanpa balas menjadi kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas tamunya Napoli, dalam laga puncak pekan ketiga Liga Italia.

Pertandingan menyuguhkan keseruan sejak awal di menit kedua; ketika Inter nyaris membuka keran gol lewat tembakan mendatar yang dilepaskan sang tamu dari tepi kotak penalti, yang dihalau kiper Meret dengan gemilang. Balasan datang dengan cepat dari klub Selatan itu pada menit ketujuh melalui umpan silang yang menimbulkan kekacauan, ditembak oleh Anguissa lalu disambut Politano, sehingga menit itu menyaksikan penampilan mencolok dari kiper Inter, Martinez, yang menepis dua percobaan beruntun tersebut.

Kedua tim terus saling melancarkan ancaman; pada menit ke-22 Santos melepaskan tembakan mendatar yang ditangkap Martinez dalam dua kali usaha, sementara Pisilli menunjukkan kemampuan luar biasa pada menit ke-36 dengan mengecoh pertahanan Napoli sebelum melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar. Beberapa saat sebelum babak pertama berakhir, Hojlund menyia-nyiakan peluang emas saat lepas dari pengawalan, hingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata.

Begitu babak kedua dimulai, laga tiba-tiba memanas; Napoli memanfaatkan kesalahan besar Barella dalam operan ke belakang pada menit ke-50, membuat Santos lolos sendirian dan berbenturan dengan Martinez, sebelum bola kembali ke Politano yang menceploskannya ke gawang. Inter belum sempat pulih dari kejutan itu, Hojlund sudah mengagetkan mereka dengan gol kedua pada menit ke-53 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti.

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Kebangkitan Nerazzurri datang dengan cepat; pada menit ke-56 Dimarco mengirimkan umpan silang matang dalam satu sentuhan ke arah Martinez, yang dengan mudah memasukkannya ke gawang kosong dan mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan. Dimarco terus menciptakan ancaman dengan umpan silang lain kepada Lautaro pada menit ke-60 yang melewati sisi tiang, sebelum mistar gawang menggagalkan sundulan Thuram pada menit ke-74.

Tuan rumah terus menekan dengan seluruh kekuatan serangannya hingga menit ke-82 tersenyum kepada mereka, ketika pemain Prancis Thuram melompat menyambut umpan silang matang dan melepaskan sundulan indah yang bersarang di gawang, menandai gol penyeimbang.

Pada menit pertama masa tambahan waktu, sang kapten Martinez memuncaki skenario gila ini dengan mencuri gol kemenangan yang mematikan, setelah menyambut bola liar di dalam kotak penalti yang gagal dihalau pertahanan Napoli, lalu menembaknya ke dalam gawang dan memastikan raihan tiga poin.

Dengan kemenangan berharga ini, Inter Milan sendirian di puncak klasemen dengan nilai sempurna sebanyak 9 poin, sementara raihan Napoli membeku di angka 3 poin sehingga melorot ke peringkat kesepuluh.

Perlu dicatat bahwa Inter Milan akan bermain melawan Real Madrid pada hari Selasa dalam laga perdana Liga Champions Eropa.