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Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Inter menolak menyerah dalam upaya mendatangkan bintang Liverpool

Transfers
Inter
Liverpool
C. Jones
Serie A
LaLiga
Italia
Inggris
Spanyol

Inter Milan bersiap mengajukan tawaran baru kepada Liverpool untuk merekrut Curtis Jones, seiring gelandang asal Inggris itu tetap berada di puncak prioritas klub Italia tersebut sejak Januari lalu.

Menurut Fabrizio Romano, Inter memperbarui kontak mereka dengan perwakilan Jones, sebagai persiapan untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dalam waktu dekat, dengan kecenderungan klub untuk mengajukan tawaran baru kepada Liverpool.

Romano menegaskan bahwa upaya berikutnya tidak berkaitan dengan kepergian pemain lain dari Inter, yang berarti klub Italia itu bergerak secara langsung untuk menuntaskan transfer Jones.



Penyelesaian kepindahan ini tetap bergantung pada tercapainya kesepakatan antara Liverpool dan Inter, mengingat negosiasi antara kedua klub belum mencapai bentuk final hingga saat ini.

Inter sebelumnya telah menunjukkan minat yang berkelanjutan terhadap pemain yang kini menjadi target utama mereka di lini tengah, sementara laporan-laporan terbaru mengindikasikan bahwa klub Italia itu berupaya membuka kembali negosiasi dengan tawaran baru, setelah sebelumnya menyiapkan dana 30 juta euro untuk menuntaskan transfer pada awal musim panas ini.

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