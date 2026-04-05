Inter menghancurkan AS Roma yang tampil buruk meski ada umpan matang dari Devyne Rensch

Inter berhasil mengalahkan AS Roma dengan meyakinkan pada hari Minggu. Pemuncak klasemen itu tampil sangat efektif dan menghajar tim tamu dengan skor 5-2. Inter kini unggul sembilan poin dari pesaing terdekatnya, AC Milan, yang akan bertandang ke markas Napoli pada hari Senin. Roma tetap berada di posisi keenam Serie A dan harus waspada akan kemungkinan absen lagi dari Liga Champions musim depan.

Inter, yang diperkuat Denzel Dumfries sejak kick-off, memulai pertandingan dengan gemilang di hadapan para pendukungnya. Marcus Thuram mendapat waktu dan ruang untuk mencari rekan setim yang bebas di kotak penalti dan, tak mengejutkan, memilih Lautaro Martínez, yang mencetak gol ke gawang lawan setelah satu menit: 1-0.

Inter tampak termotivasi, dan melalui Hakan Çalhanoglu serta Federico Dimarco hampir saja memperbesar keunggulan menjadi 2-0, namun kali ini kiper Mile Svilar berhasil melakukan penyelamatan untuk Roma yang memulai pertandingan dengan sangat lemah.

Inter kemudian sedikit mengendurkan tempo, yang memberi Roma kesempatan untuk mulai menyerang. Donyell Malen, yang sama seperti Devyne Rensch memulai pertandingan sebagai starter, nyaris mencetak gol dengan sundulan terukurnya, di mana Yann Sommer hanya bisa menyentuh bola dengan ujung jarinya.

Malen mencoba lagi dari jarak jauh tak lama kemudian, namun upayanya melebar satu meter dari gawang. Lima menit sebelum babak pertama berakhir, Roma akhirnya mencetak gol dan Rensch berperan besar di dalamnya. Bek kiri dadakan itu memberikan umpan dengan sentuhan halus kepada Mancini, yang menyundul bola ke gawang: 1-1.

Namun, di masa injury time babak pertama, Roma harus menelan pukulan telak. Çalhanoglu melepaskan tendangan dari jarak sekitar tiga puluh meter dan melihat tendangan jarak jauh khasnya yang luar biasa melesat masuk ke gawang Svilar: 2-1.

Gol tersebut menjadi sinyal dimulainya babak kedua yang sangat produktif bagi Inter. Thuram dengan mudah melewati Rensch, yang sempat sedikit ditarik, sebelum kemudian mengoper bola ke sisi lapangan kepada Lautaro. El Toro menyelesaikan peluang tersebut dengan apik menggunakan bagian dalam kaki.

Hanya tiga menit kemudian, skor 4-1 pun terpampang di papan skor. Çalhanoglu kembali menunjukkan kelasnya dengan tendangan sudut yang sempurna. Thuram menerima umpan tersebut dan dengan leluasa menyundul bola ke sudut jauh.

Roma tak bisa membalas permainan Inter, yang mencetak gol kelima pada menit ke-63. Evan Ndicka melakukan kesalahan saat membuang bola, sehingga Nicolò Barella bisa mengambil alih. Setelah umpan yang gagal, ia beruntung bola kembali ke kakinya dan ia melepaskan tembakan ke sudut atas: 5-1.

Roma kemudian membalas ketika umpan Malen melalui tumit seorang bek Inter mendarat di kaki Lorenzo Pellegrini dan pemain Italia itu melepaskan tendangan keras yang tepat sasaran. Di sisa waktu, antara lain Denzel Dumfries dan Pio Esposito gagal memperlebar selisih skor: 5-2.