Tim Inter Milan bersiap menghadapi Como, Minggu besok, dalam lanjutan pekan ke-11 Serie A Italia, dalam sebuah laga yang menyimpan sejumlah rekor dan statistik menarik bagi kedua tim.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik, Inter Milan meraih kemenangan dalam 11 pertandingan beruntun terakhir melawan Como di Serie A, dan ini merupakan rangkaian kemenangan beruntun terpanjang yang diraih tim melawan satu lawan dalam sejarah kompetisi tersebut.

Inter juga merupakan tim yang paling banyak mengalahkan Como di Serie A Italia, dengan total 21 kekalahan.

Cesc Fabregas, pelatih Como, belum pernah mengalahkan Inter Milan dalam 6 pertemuan, di mana ia menelan 5 kekalahan dan satu kali imbang.

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Setelah kalah pada pertandingan kandang pertama melawan Como di Serie A pada tahun 1950, Inter Milan meraih kemenangan dalam seluruh 14 pertemuan berikutnya yang digelar di kandangnya, serta mencatatkan nirbobol dalam 8 dari 9 pertandingan terakhir.

Belum ada tim yang mencatatkan rangkaian kemenangan kandang beruntun melawan satu lawan dalam sejarah kompetisi yang lebih panjang dari itu, kecuali Fiorentina yang menang 16 kali melawan Cagliari, Lazio yang meraih 16 kemenangan melawan Triestina, dan Milan yang menang 15 kali melawan Cagliari.

Setelah rangkaian 19 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di Serie A, dengan 13 kemenangan dan 6 hasil imbang, Inter Milan kalah pada pertandingan terakhirnya melawan Milan. Nerazzurri belum pernah menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi ini sejak periode antara Agustus dan September 2025, ketika mereka tumbang melawan Udinese dan Juventus.

Inter Milan mencetak 17 gol dalam 5 pertandingan kandang pertamanya di Serie A musim ini, dan meraih kemenangan di seluruh laga tersebut.

Nerazzurri kini berpeluang meraih kemenangan dalam 6 pertandingan kandang pertamanya di kompetisi ini, sebuah pencapaian yang hanya pernah mereka raih pada musim 1937-1938, 1950-1951, 1953-1954, dan 1979-1980.

Selain itu, Inter tidak pernah mencetak lebih dari 17 gol dalam 6 pertandingan kandang pertamanya di liga selama 60 tahun terakhir kecuali dalam dua kesempatan, ketika mereka mencetak 18 gol pada masing-masing musim 1999-2000 dan 2021-2022.

Di sisi lain, Como mengumpulkan 23 poin dalam 10 pertandingan pertamanya di Serie A musim ini, setelah meraih 7 kemenangan, dua hasil imbang, dan menelan satu kekalahan, sehingga mencatatkan rekor baru dalam sejarah klub dari segi jumlah poin pada fase musim ini di Serie A, melampaui perolehan terbaik mereka sebelumnya sebanyak 17 poin.

Tim ini juga mencetak 18 gol, sehingga melampaui rekor sebelumnya dari segi jumlah gol dalam 10 pertandingan pertama di kompetisi ini, setelah sebelumnya gagal mencapai angka tersebut sebelum pekan ke-12 pada musim 1949-1950 dan 1950-1951.

Como meraih 4 kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam 6 pertandingan tandang pertamanya di Serie A musim ini, sehingga melampaui catatan terbaik mereka sebelumnya pada fase musim ini, yang mereka torehkan pada musim 2025-2026, ketika mereka hanya meraih dua kemenangan.

Inter Milan dan Como masing-masing mencatatkan 81 perebutan bola tinggi di Serie A musim ini, dan tidak ada tim yang mengungguli keduanya dalam aspek ini kecuali Roma dengan 96 perebutan.

Meski demikian, Como mengungguli seluruh lawannya dalam memanfaatkan situasi tersebut, setelah mencetak 4 gol darinya, yang merupakan jumlah terbanyak di antara tim-tim di kompetisi ini, dan dua kali lipat perolehan Inter Milan yang hanya mencetak dua gol.

Como dan Inter Milan memuncaki daftar tim dengan rangkaian umpan terbanyak yang melebihi 10 umpan di Serie A musim ini, setelah yang pertama melakukan 211 rangkaian, berbanding 188 untuk yang kedua.

Kedua tim juga memuncaki daftar tim yang paling banyak melakukan serangan terorganisir dari fase membangun permainan, dengan 57 serangan untuk Como dan 50 untuk Inter Milan.

Setelah mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun, Marcus Thuram gagal menggetarkan gawang dalam dua pertandingan terakhirnya. Penyerang Inter Milan itu belum pernah absen mencetak gol dalam pertandingan beruntun untuk periode yang lebih panjang di Serie A sejak periode antara Februari dan Maret, ketika ia puasa gol dalam 5 pertandingan beruntun.

Thuram mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan yang ia jalani melawan Como di liga, dan ia tidak mencetak gol lebih banyak melawan tim mana pun kecuali Parma, dengan 5 gol dalam 5 pertandingan, dan Torino, dengan 7 gol dalam 5 pertandingan.

Inter Milan, bersama Cagliari dan Milan, merupakan salah satu dari 3 tim yang dihadapi Tasos Douvikas dalam 3 pertandingan di Serie A tanpa mencetak satu gol pun maupun menciptakan gol.

Jika penyerang Como itu berhasil mencetak gol dalam pertandingan mendatang, ia akan menjadi pemain kesepuluh yang mencapai angka dua digit gol di kandang dan tandang dalam 3 musim terakhir Serie A.

Sebanyak 3 pemain yang mungkin tampil dalam pertandingan besok sudah pernah meraih pencapaian ini, yaitu Marcus Thuram, Nico Paz, dan Lautaro Martinez.