Inter mengarah pada solusi internal untuk menggantikan Ausilio: Baccin siap





Setelah 28 tahun, jalan Piero Ausilio dan Inter berpisah. Negosiasi per perpanjangan kontrak dalam beberapa bulan terakhir tidak berujung pada kesepakatan, sehingga sang petinggi memberi tahu klub bahwa tidak ada lagi kondisi untuk melanjutkan kerja sama: direktur olahraga itu masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi muncul hipotesis perpisahan secara konsensual, dengan penggantinya yang sebenarnya sudah ada di internal klub.





SOLUSI INTERNAL- Menurut informasi yang diperoleh, klub bisa memilih solusi internal dan pengganti alami Ausilio adalah Dario Baccin, yang selama bertahun-tahun menjadi tangan kanan Ausilio sendiri. Opsi Baccin menjadi kemungkinan konkret sambil menunggu keputusan resmi dari klub Inter.





TAK TERCAPAI KESEPAKATAN - Inter telah menawarkan kepada Ausilio tambahan kontrak satu tahun, hingga 2028. Sementara itu, kontrak para petinggi Inter berjalan per tiga tahun agar ada kemungkinan untuk melakukan perencanaan. Kesepakatan tidak tercapai, lebih pada aspek ini ketimbang soal ekonomi,