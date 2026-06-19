Inter menawarkan lima puluh juta dan berharap dapat segera memperkenalkan pengganti Denzel Dumfries

Inter sedang bersiap untuk merekrut Marco Palestra, demikian diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Klub asal Milan tersebut telah mengajukan tawaran sebesar lima puluh juta euro untuk calon pengganti Denzel Dumfries.

Kini, setelah pemain internasional Belanda itu meninggalkan Milan, para petinggi I Nerazzurri harus segera mencari pengganti yang tepat. Mereka pun menargetkan Palestra, bek asal Atalanta.

Bek sekaligus gelandang berusia 21 tahun ini saat ini terikat kontrak dengan klub asal Bergamo tersebut, namun musim ini ia bermain untuk Cagliari dengan status pinjaman. Dalam 37 pertandingan, ia mencetak satu gol dan memberikan empat assist.

Bek sayap kanan ini lulus dari akademi muda Atalanta dan telah tampil dalam 16 pertandingan bersama tim utama. Namun, bek ini baru benar-benar menonjol pada musim lalu.

Menurut Romano, Inter dan Palestra telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dan saat ini sedang menyelesaikan detail-detailnya. Transfer ini pun hampir rampung.

Palestra juga mendapat pengakuan dari mantan pelatih timnas Gennaro Gattuso awal tahun ini. Dalam babak play-off Piala Dunia, ia melakukan debutnya melawan Irlandia Utara dan juga masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Bosnia.

Dalam pertandingan persahabatan internasional melawan Luksemburg beberapa minggu lalu, ia juga turut serta. Namun, saat itu Palestra tetap duduk di bangku cadangan selama sembilan puluh menit.