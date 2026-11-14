Inter lega setelah kabar soal Thuram: krisis di lini serang sudah berakhir

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Marcus Thuram siap kembali menempati posisinya di lini serang Inter setelah kelelahan otot memaksanya meninggalkan pemusatan latihan timnas Prancis. Ia sudah siap menghadapi Atalanta bersama Inter.

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Menurut laporan Gazzetta dello Sport, masalah tersebut tergolong ringan. Penyerang asal Prancis itu pun bisa menjadi starter bersama Pio Esposito saat menghadapi tim asuhan Sarri.

Pemanggilan Thuram oleh Zidane, setelah ia tidak masuk skuad pada jeda internasional pertama, terhenti akibat kelelahan pada otot bisep femoris kanan. Menurut Gazzetta dello Sport, langkah pencegahan itu seharusnya tidak menghalanginya untuk segera kembali bermain setelah jeda, ketika Inter menghadapi Atalanta di Bergamo (22 November). Marcus siap kembali berlatih bersama tim dan merebut kembali tempat di susunan starter. Saat ini, pemain asal Prancis itu menjadi sosok penting di lini serang Inter.

Kerja samanya dengan Pio Esposito sudah terjalin dengan baik, dan angka-angka membuktikannya. Dalam enam pertandingan ketika keduanya sama-sama menjadi starter, mereka mencetak total delapan gol: lima oleh Thuram dan tiga oleh penyerang timnas Italia tersebut. Performa itu berkontribusi terhadap produktivitas serangan Inter, yang mencetak total 18 gol dalam laga-laga tersebut dan hanya kebobolan lima kali. Kini, targetnya adalah kembali menurunkan duet itu sejak menit pertama untuk menghadapi tim asuhan Sarri. Selain itu, setelah jeda Inter diperkirakan juga akan kembali diperkuat kapten Lautaro Martinez. Kita lihat apakah ia sudah bisa tampil saat melawan Atalanta. Satu-satunya pemain yang absen adalah Bonny (yang akan kembali pada pertengahan Desember): krisis lini serang Inter sudah berakhir.