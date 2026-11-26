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Tiga kemenangan beruntun Inter di Liga Champions. Setelah mengalahkan Shakhtar (1-0) dan Feyenoord (3-0), berkat gol Sucic dari titik penalti dan Lautaro, juara Italia itu meraih kemenangan ketiga berturut-turut atas Stuttgart, lagi-lagi tanpa kebobolan (2-0).

Kemenangan itu mengangkat suasana setelah hari yang dimulai dengan buruk akibat kekalahan 3-0 tim U-23 di kandang Audace Cerignola dalam Serie C dan kekalahan tim Primavera di kandang sendiri dari tim Jerman itu dalam Youth League.

Sejauh ini di kompetisi tertinggi Eropa, tidak ada tim yang mencatatkan lebih banyak laga tanpa kebobolan daripada Inter: 3, sama dengan Bodo/Glimt. Ironisnya, tim Norwegia itulah yang menyingkirkan skuad Chivu pada babak play-off Februari lalu.

Musim ini, titik balik Inter di kompetisi Eropa datang setelah dua kekalahan awal dari Real Madrid dan Bruges. Khususnya, kekalahan 3-4 dari Sommer dan Tresoldi di San Siro praktis mengubah pendekatan taktis dan mental Inter di Eropa. Kini prinsip utamanya adalah: "Jangan kebobolan lebih dulu!".

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Situasinya berbeda di Serie A, tempat juara Italia itu sudah kebobolan 17 gol dalam 12 pertandingan liga. Dalam hasil imbang 4-4 melawan Atalanta di Bergamo Minggu lalu, kelemahan mereka terletak pada umpan silang. Kali ini, ancaman itu selalu berhasil dipatahkan meski Stuttgart melepaskan 33 umpan silang.

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Pada pekan kedua Liga Champions, pertahanan Inter termasuk yang terburuk. Namun, kini hanya Arsenal (4), Atletico Madrid dan Shakhtar Donetsk (5) yang kebobolan lebih sedikit daripada juara Italia itu: 6 gol, sama seperti Betis, Como, Sporting Lisbon, Stuttgart dan Borussia Dortmund.

Tim terakhir itu, yang memuncaki klasemen Bundesliga, akan menjadi lawan Inter berikutnya di Liga Champions, di Jerman. Setelah itu, pada Januari Inter akan menjamu Liverpool dan bertandang ke markas Slovan Bratislava, yang berada di dasar klasemen dengan nol poin. Satu poin lagi cukup untuk mencapai babak play-off, sedangkan tujuh poin diperlukan untuk masuk delapan besar dan lolos langsung ke babak 16 besar.

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Satu-satunya hal yang mengganggu malam itu adalah cedera otot yang kembali menimpa pemain Inter, kali ini Bastoni. Untungnya, di posisi tersebut Chivu dapat mengandalkan Carlos Augusto, yang praktis sudah dipastikan bertahan dengan kontrak baru dan melakukan penyelamatan defensif luar biasa pada babak kedua, seperti halnya Akanji setelah menerima kartu kuning.

Di sisi lain, bek muda Jerman yang dikaitkan dengan Inter di bursa transfer, Finn Jeltsch (kelahiran 2006), kalah dalam duel melawan Pio Esposito (kelahiran 2005). Penyerang tengah Italia itu kali ini tidak mencetak gol, tetapi kembali menunjukkan perkembangan yang konsisten, termasuk dari segi teknik. Buktinya adalah umpan terobosan terukur yang mengirim Thuram ke ruang terbuka pada babak pertama. Lalu, pada babak kedua, ia membiarkan umpan silang Dimarco lewat sehingga bola sampai kepada Lautaro untuk gol kedua: dua aksi yang layak dilakukan peraih Ballon d'Or terakhir, pemain timnas Inggris Harry Kane dari Bayern Munich.

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Augusto dan Pio juga merupakan nama dua kaisar Roma. Berbicara tentang ibu kota Italia, Lazio yang diperkuat Frattesi berada di puncak klasemen, sementara pertandingan kompetisi antarklub pada Rabu mengirimkan pesan tegas lainnya: Roma, yang sebelumnya membuat Real Madrid dan Manchester United kesulitan, bermain imbang 2-2 di kandang juara Eropa Paris Saint-Germain dan semakin menjadi ancaman dalam perebutan gelar Serie A. Gasperini kembali membuktikan dirinya sebagai rival yang sangat serius dan sama sekali tidak boleh diremehkan. Luis Enrique pun mengatakan demikian.

Sebagai penutup, dua mantan pemain Roma lainnya. Daniele De Rossi bersiap menghadapi Inter dua kali di San Siro, pertama pada Sabtu di Serie A, lalu pada Selasa di Coppa Italia.

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Pelatih yang membawa Roma meraih gelar Serie A terakhir mereka pada 2001, Fabio Capello, melontarkan banyak pujian kepada Gasperini, mengatakan bahwa sulit mengajukan pertanyaan kepada Chivu karena ia sudah menjelaskan semuanya sendiri, membandingkan Pio Esposito dengan Oliver Bierhoff, dan mengkritik Lautaro karena melakukan pemanasan sebelum pertandingan dengan pakaian yang berbeda dari rekan-rekan setimnya, yakni mengenakan tudung untuk melindungi diri dari hujan (BACA DI SINI).

Seperti yang diajarkan penyanyi-penulis lagu asal Roma, Francesco De Gregori, "bukan dari hal-hal seperti itu seorang pemain dinilai: seorang pemain terlihat dari keberanian, sikap tidak mementingkan diri sendiri, dan kreativitasnya".

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Jika satu-satunya hal yang dikritik adalah pakaiannya, berarti Lautaro patut diteladani dalam segala hal lainnya. Karena itu, kritik Capello yang tidak berdasar tersebut justru menjadi pujian besar.

Hari ini adalah Hari Thanksgiving dan seluruh pendukung Inter bersyukur dapat memberikan tepuk tangan kepada penyerang Argentina itu sebagai kapten mereka, serta kepada wakilnya, Barella, yang kembali tampil sebagai pemain yang mengutamakan tim.