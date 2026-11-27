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Inter menikmati penampilan Marcus Thuram, tetapi mulai mempertanyakan masa depan penyerang asal Prancis itu. Ia merupakan pemain Inter dengan kontribusi ofensif terbaik sepanjang tahun kalender ini: pada 2026, ia sudah terlibat dalam 23 gol di Serie A, dengan 15 gol dan delapan assist, melampaui rekor pribadinya sebanyak 22 kontribusi gol yang dicatat pada 2024. Hanya Donyell Malen yang mampu mencatat angka lebih baik. Pemain asal Belanda yang membela Roma itu telah terlibat dalam 31 gol, dengan 26 gol dan lima assist.

Lahir pada 1997, Tikus bergabung secara gratis dari Borussia Monchengladbach setelah mengungguli Milan dalam perebutan tanda tangannya pada musim panas 2023. Sejak itu, ia mencatatkan 156 penampilan bersama Inter dengan 57 gol dan 37 assist, serta menjuarai Serie A dua kali, Coppa Italia sekali dan Supercoppa Italiana sekali.

Musim ini, Thuram juga berhasil membuat Inter tidak terlalu merasakan absennya kapten Lautaro Martinez, yang baru kembali tersedia bagi pelatih Cristian Chivu setelah menepi sebulan akibat cedera otot.

Kini, kedua anggota duet Thu-La bersaing untuk mendampingi Pio Esposito di lini depan saat menghadapi Genoa di San Siro pada Sabtu malam. Pemain asal Argentina itu lebih diunggulkan, sementara pemain asal Prancis tersebut kemungkinan beristirahat di bangku cadangan setidaknya pada awal laga.

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Hubungan Thuram dengan Inter masih berjalan sangat baik, tetapi ada satu rintangan yang harus diatasi, yakni negosiasi perpanjangan kontraknya yang berakhir pada Juni 2028.

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Mei lalu, sebelum final Coppa Italia yang kemudian dimenangi atas Lazio, Tikus sendiri mengatakan: "Kontrak saya tidak sepanjang kontrak Lautaro (hingga 2029, red.), tetapi untuk saat ini saya sangat nyaman di sini."

Kedua pihak ingin melanjutkan kerja sama, tetapi masih harus mencapai kesepakatan soal angka. Dengan gaji bersih €6 juta per tahun, Tikus merupakan pemain dengan bayaran tertinggi keempat di Inter, setelah Lautaro (€9 juta), Barella dan Calhanoglu (masing-masing €6,5 juta).

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Masih perlu dipastikan apakah pihak yang mewakili sang pemain bersedia menerima gaji pokok yang lebih rendah dengan sejumlah bonus berdasarkan penampilan pribadi dan hasil tim, sesuai arahan pemilik klub, Oaktree, kepada para petinggi Inter.

Para petinggi itu juga tengah bernegosiasi dengan pemain lain. Setelah mengamankan Carlos Augusto, persoalan pertama yang kini harus diselesaikan adalah kontrak Calhanoglu, yang berakhir pada akhir musim ini. Setelah itu, giliran pemain yang terikat kontrak hingga Juni 2028, seperti Dimarco (opsi perpanjangan satu tahun dalam kontraknya sudah diaktifkan), Bastoni dan Thuram.

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Jika ada tawaran yang sesuai, salah satu dari dua nama terakhir itu tampaknya bisa dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang. Bukan kebetulan jika Inter memantau pemain-pemain yang lebih muda di posisi mereka, seperti pemain asal Denmark Provstgaard dari Lazio dan pemain asal Jerman Jeltsch dari Stuttgart di lini pertahanan, serta pemain asal Portugal Varela dari Monza dan pemain asal Senegal Mendy dari Cagliari di lini serang.