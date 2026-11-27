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Inter mendapat pukulan besar di lini pertahanan setelah mengonfirmasi Alessandro Bastoni mengalami cedera tarikan otot kuadrisep kiri. Laporan di Italia menyebut bek berusia 27 tahun itu akan absen setidaknya tiga pekan, sehingga peluangnya tampil dalam jadwal padat sepanjang Desember dan final piala yang semakin dekat sangat diragukan.

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Inter terpukul oleh cedera Bastoni

Inter mengonfirmasi Bastoni mengalami cedera tarikan otot kuadrisep kiri, sebuah pukulan besar bagi klub menjelang jadwal pertandingan yang padat. Pemain timnas Italia itu mengalami cedera tersebut pada babak pertama laga Liga Champions melawan Stuttgart pada Rabu .

Bek berusia 27 tahun itu harus ditarik keluar lebih awal dari pertandingan tersebut, sehingga langsung menimbulkan kekhawatiran di kubu Inter. Klub mengeluarkan keterangan resmi pada Jumat untuk menjelaskan kondisi cederanya. Menurut sejumlah laporan di Italia, termasuk Sky Sport Italia, Bastoni akan absen setidaknya tiga pekan.

Klub konfirmasi hasil pemeriksaan medis

Bastoni menjalani pemeriksaan medis pada Jumat pagi untuk mengetahui tingkat keparahan cedera yang dialaminya saat melawan Stuttgart. Inter kemudian merilis pernyataan singkat mengenai hasil diagnosisnya.

"Alessandro Bastoni menjalani pemeriksaan klinis dan diagnostik pagi ini di Humanitas Institute di Rozzano," demikian pernyataan klub. "Pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya cedera tarikan otot kuadrisep kirinya."

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Meski Inter tidak menyebutkan perkiraan waktu pemulihan secara pasti dalam pernyataan resminya, laporan mengenai absennya Bastoni selama tiga pekan berarti klub akan kehilangan salah satu pemain penting di lini pertahanan pada periode krusial musim ini.

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Jadwal padat menanti Inter

Absennya Bastoni terjadi pada masa yang berat bagi Inter, yang dijadwalkan memainkan tujuh pertandingan dalam tiga pekan ke depan. Selama ia menepi, klub akan menghadapi pertandingan liga domestik, piala, dan kompetisi Eropa.

Inter akan menjalani dua laga kandang berturut-turut melawan Genoa di Giuseppe Meazza. Kedua tim bertemu di Serie A pada Sabtu sebelum kembali berhadapan di babak 16 besar Coppa Italia pada Selasa depan.

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Inter juga harus menghadapi ujian besar di Eropa tanpa bek berusia 27 tahun itu. Mereka akan bertandang menghadapi Borussia Dortmund pada putaran keenam Liga Champions, Rabu, 9 Desember.

Bastoni berpacu dengan waktu jelang final Supercoppa

Dengan perkiraan absen minimal tiga pekan, Bastoni kini berpacu dengan waktu agar bisa kembali sebelum akhir tahun. Laga terakhir Inter di Serie A tahun ini berlangsung pada 18 Desember, saat mereka bertandang menghadapi Lecce yang tengah kesulitan.

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Yang lebih penting, cedera ini membuat peluang pemain timnas Italia itu tampil di final Supercoppa Italiana melawan Lazio pada 22 Desember diragukan. Inter akan memantau pemulihan Bastoni dengan saksama dalam beberapa pekan mendatang sembari menjalani jadwal padat sepanjang Desember tanpa dirinya.