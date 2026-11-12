Inter, kabar baik bagi Chivu: Luis Henrique kembali berlatih bersama tim

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Kabar baik bagi Cristian Chivu dari pusat latihan Inter di Pinetina hari ini datang dari Luis Henrique: pemain Brasil itu telah kembali berlatih bersama skuad, seperti dilaporkan FcInter1908.

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Belum ada kepastian kapan Lautaro Martinez akan kembali berlatih bersama tim, tetapi ia menargetkan siap bermain dalam laga melawan Atalanta pada 22 November. Marcus Thuram, yang kembali dari timnas Prancis karena kelelahan otot, sedang berlatih terpisah. Chivu berharap ia bisa kembali berlatih bersama tim pekan depan. Sementara itu, Bonny dan Stankovic diperkirakan harus absen selama satu bulan.

INTER, DAFTAR PEMAIN CEDERA

LAUTARO

Lautaro Martinez absen sejak 13 Oktober, saat Inter kalah di kandang dari Bruges. Masa pemulihannya dari gangguan pada otot fleksor paha kiri hampir selesai. Chivu kemungkinan bisa memasukkan pemain bernomor punggung 10 itu ke dalam skuad untuk laga pertama setelah jeda, melawan Atalanta pada 22 November.

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THURAM

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Thuram merasakan gangguan pada otot bisep femoris kanan dalam laga yang dimenangi Inter atas Como pada Minggu. Masalah itu membuatnya harus melewatkan laga-laga berikutnya bersama tim nasionalnya, termasuk pertandingan melawan Italia pada Kamis di Meazza. Berdasarkan pemeriksaan awal staf medis Inter, tampaknya ini hanya kelelahan otot. Ia akan berupaya pulih untuk laga melawan Atalanta pada 22 November atau melawan Stuttgart di Liga Champions pada 25 November. Jika belum, ia diperkirakan sudah bisa kembali untuk pertandingan melawan Genoa pada 28 November.

BONNY

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Pemulihan Bonny diperkirakan memakan waktu lebih lama setelah ia mengalami cedera pada otot fleksor paha kanan. Pemain asal Prancis itu cedera menjelang akhir laga Inter-Como dan diperkirakan absen selama satu bulan. Ia diproyeksikan kembali untuk laga Inter-Torino pada 13 Desember atau Lecce-Inter pada 18 Desember.

STANKOVIC

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Stankovic juga membutuhkan waktu lama sebelum bisa kembali bermain setelah mengalami cedera otot saat berlatih bersama timnas Serbia pada Senin. Gelandang itu akan absen sekitar satu bulan. Seperti Bonny, ia diperkirakan kembali untuk laga Inter-Torino pada 13 Desember atau Lecce-Inter pada 18 Desember.

STONES DAN JONES

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Terakhir, dari dua pemain Inggris tersebut, Stones diperkirakan kembali siap bermain segera setelah jeda, yakni pada 22 November. Hal yang sama berlaku bagi Jones, yang kini hampir sepenuhnya pulih dari gangguan miofasial pada otot adduktor paha kanan, seperti diumumkan Inter pada 8 Oktober.