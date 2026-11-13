Inter juga mengincar Endrick. Trevisani: "Mereka tertarik, jika bisa mendatangkannya, mereka akan melakukannya"

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Roma dan AC Milan bukan satu-satunya klub yang mengincar penyerang Brasil milik Real Madrid itu. Inter juga akan berusaha merekrutnya jika ada kesempatan.

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Nama Endrick tentu paling menyita perhatian dan menjadi impian transfer klub-klub besar di liga Italia. Jika penyerang Brasil itu kembali terdorong untuk meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang, Roma dan AC Milan dipastikan akan bersaing untuk mendapatkannya. Keduanya sudah lama memperebutkan Endrick, seperti yang terjadi pada musim panas ini. Namun, ada satu rival Italia lain yang tidak boleh dilupakan: Inter.

KONFIRMASI - Ketertarikan Inter ditegaskan oleh jurnalis Riccardo Trevisani saat berbicara kepada Radio Mana Mana Sport. Ia menegaskan bahwa Endrick juga masuk radar Inter: "Ingat, bukan hanya Roma yang menginginkan Endrick. Ia juga diminati di kota Milan, oleh Inter dan AC Milan. Pertama-tama, tidak mudah membawanya pergi dari Real Madrid, apalagi kemudian mendatangkannya ke Roma. Untuk Inter, perlu diingat bahwa Lautaro sudah absen selama sebulan dan waktu kembalinya belum ditetapkan. Thuram absen 2-3 bulan setiap musim, sementara level Bonny sedikit di bawah tiga penyerang lainnya. Jika mereka bisa menambah kekuatan, mereka akan melakukannya."

PENYERANG KELIMA? - Saat ini, Inter secara resmi menyatakan bahwa urusan lini serang dianggap sudah tuntas menjelang Januari. Empat penyerang dinilai cukup dan, jika diperlukan, Mkhitaryan bisa mengisi posisi tersebut. Meski begitu, sejumlah agen masih menawarkan pemain yang mereka wakili kepada Inter dan direktur olahraga baru, Dario Baccin. Cristian Chivu sendiri yang pertama kali mengangkat kemungkinan merekrut penyerang kelima. Jika ada peluang mendapatkan Endrick, yang dari segi kemampuan teknis dan finansial bisa menjadi investasi sangat penting untuk saat ini maupun masa depan, kesempatan itu mungkin akan mengubah keadaan. Terlebih lagi jika langkah tersebut bisa merugikan para pesaing.