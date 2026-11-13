Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter juga mengincar Endrick. Trevisani: "Mereka tertarik, jika bisa mendatangkannya, mereka akan melakukannya"

Ikuti GOAL di Google

Roma dan AC Milan bukan satu-satunya klub yang mengincar penyerang Brasil milik Real Madrid itu. Inter juga akan berusaha merekrutnya jika ada kesempatan.

Iklan

Nama Endrick tentu paling menyita perhatian dan menjadi impian transfer klub-klub besar di liga Italia. Jika penyerang Brasil itu kembali terdorong untuk meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang, Roma dan AC Milan dipastikan akan bersaing untuk mendapatkannya. Keduanya sudah lama memperebutkan Endrick, seperti yang terjadi pada musim panas ini. Namun, ada satu rival Italia lain yang tidak boleh dilupakan: Inter.

KONFIRMASI - Ketertarikan Inter ditegaskan oleh jurnalis Riccardo Trevisani saat berbicara kepada Radio Mana Mana Sport. Ia menegaskan bahwa Endrick juga masuk radar Inter: "Ingat, bukan hanya Roma yang menginginkan Endrick. Ia juga diminati di kota Milan, oleh Inter dan AC Milan. Pertama-tama, tidak mudah membawanya pergi dari Real Madrid, apalagi kemudian mendatangkannya ke Roma. Untuk Inter, perlu diingat bahwa Lautaro sudah absen selama sebulan dan waktu kembalinya belum ditetapkan. Thuram absen 2-3 bulan setiap musim, sementara level Bonny sedikit di bawah tiga penyerang lainnya. Jika mereka bisa menambah kekuatan, mereka akan melakukannya."

PENYERANG KELIMA? - Saat ini, Inter secara resmi menyatakan bahwa urusan lini serang dianggap sudah tuntas menjelang Januari. Empat penyerang dinilai cukup dan, jika diperlukan, Mkhitaryan bisa mengisi posisi tersebut. Meski begitu, sejumlah agen masih menawarkan pemain yang mereka wakili kepada Inter dan direktur olahraga baru, Dario Baccin. Cristian Chivu sendiri yang pertama kali mengangkat kemungkinan merekrut penyerang kelima. Jika ada peluang mendapatkan Endrick, yang dari segi kemampuan teknis dan finansial bisa menjadi investasi sangat penting untuk saat ini maupun masa depan, kesempatan itu mungkin akan mengubah keadaan. Terlebih lagi jika langkah tersebut bisa merugikan para pesaing.

Ditulis olehEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
Lihat Profil Penulis