Inter, dengarkan Spence: "Sekarang saya tidak marah lagi, saya merasa seperti berusia 21 tahun"

Dengan debut bersama Inter di depan mata, Djed Spence bercerita kepada GQ British, berikut ucapannya.





PERKEMBANGAN - "Saya tidak lagi gugup. Mungkin saya berhenti merasa gugup sekitar usia 18 tahun. Sejujurnya, saya rasa di Piala Dunia, sebelum saya masuk ke lapangan, saya sempat merasakan lagi sensasi itu, sedikit rasa gugup. Tapi saya tidak harus menyebutnya gugup; saya lebih suka menyebutnya sekadar energi. Saya tetap berada dalam gelembung saya sendiri, karena saya merasa ketika orang lain gugup, hal itu entah bagaimana bisa memengaruhi Anda".

RUTINITAS - "Sehari sebelum pertandingan saya berusaha tidur pada jam yang masuk akal, sekitar tengah malam. Saya tidak menetapkan terlalu banyak aturan untuk diri saya, saya punya koki pribadi dan untuk soal kecepatan, saya tahu ini jawaban yang klise, tetapi itu soal genetika. Saya memang selalu cepat. Ayah saya cepat, paman-paman saya, kakek saya. Saya mungkin akan mulai melakukan yoga dan hal-hal lain untuk pemulihan, seperti terapi cahaya merah dan tabung oksigen. Saya merasa seperti berusia 21 tahun".





HOBI - "Kalau saya sedang merasakan sesuatu, saya berdoa sebelum pertandingan di kamar hotel saya dan mungkin melantunkan dua doa lagi di ruang ganti. Bukan benar-benar lima kali sehari, tetapi saya berusaha berdoa sesering mungkin. Saya merasa itu memberi saya arahan, kekuatan, dan daya. Saya menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Saya menaruh tanggung jawab itu kepada-Nya, bukan kepada diri saya sendiri. Lalu ada musik, yang merupakan bagian penting dari persiapan saya. Itu tergantung bagaimana perasaan saya hari itu, suasana seperti apa yang ingin saya ciptakan, tetapi biasanya saya mendengarkan musik di bus dalam perjalanan ke sana, untuk mempersiapkan diri. Mungkin saya memutar lagu tertentu saat keluar atau masuk ke ruang ganti. Sejak saat itu, saya fokus, mendengarkan musik yang tepat untuk masuk ke lapangan, artis-artis Amerika, seperti Lil Durk”.





Pertandingan berikutnya INT Serie A 12.00 PAR

KELUARGA - “Keluarga saya sangat penting bagi saya. Saya punya tiga saudara perempuan. Mereka adalah sahabat terbaik saya. Kami melakukan semuanya bersama-sama: pergi berlibur, pergi makan. Kami adalah keluarga yang sangat dekat dan memiliki hubungan yang sangat baik. Mungkin saya berbicara dengan mereka setiap hari. Bisa lewat meme di Instagram atau hal-hal konyol. Kami bermain PlayStation online bersama. Saya rasa tidak ada satu hari pun saya tidak berbicara dengan mereka".