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Baru saja meraih penghargaan Panchina d'Oro 2025/2026, Cristian Chivu ingin sepenuhnya meninggalkan perayaan musim lalu dan berfokus pada musim 2026/2027. Inter dituntut segera merespons kemenangan Lazio, Roma, dan Milan dalam persaingan Scudetto yang kini masih sangat terbuka, dimulai dengan laga tandang melawan Atalanta di Bergamo malam ini.

Dalam wawancara dengan Dazn, pelatih asal Rumania itu kembali menegaskan sulitnya pertandingan ini. Ia harus mempersiapkan laga penting setelah jeda ketika banyak pemainnya bepergian bersama tim nasional masing-masing, sekaligus mengembalikan kebugaran sejumlah pemain yang kondisinya belum optimal sebelum jeda. Kekalahan dalam derbi harus menjadi kenangan jauh, sementara kemenangan atas Como setelahnya menjadi landasan untuk terus berkembang. Berikut pernyataannya.

SARRI MENGALAMI KESULITAN - "Kita semua tahu apa yang ingin diterapkan Sarri, organisasi permainan yang sedang ia bangun di Atalanta. Ia baru bekerja di sini selama beberapa bulan. Kami tahu mereka mengalami kesulitan di lini pertahanan dan belum pernah menurunkan susunan bek utama".



BERMAIN DI BERGAMO TIDAK PERNAH MUDAH - "Saat jeda tim nasional, banyak pemain tersebar di berbagai penjuru dunia. Bermain di Bergamo tidak pernah mudah, ekspektasinya tinggi. Kami harus memberikan yang terbaik dan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan dua pekan lalu".

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SAYA TIDAK BEREKSPERIMEN - "Saya tidak bereksperimen. Saya mengelola skuad berdasarkan berbagai masalah yang harus dihadapinya setiap hari".

PILIHAN DI LINI PERTAHANAN - "Pavard berlatih dengan baik, ia pulih sedikit lebih cepat. Manuel Akanji mengalami beberapa masalah, Stones sedang dalam pemulihan. Bagaimanapun, kami memiliki pemain-pemain hebat yang sering kali layak menjadi starter"

LANJUTKAN PERFORMA SAAT MELAWAN COMO - "Kami melanjutkan apa yang telah kami lakukan saat melawan Como. Kami sering membicarakan nama pemain, tetapi kami harus melihat karakteristik mereka. Kami perlu mempersiapkan pertandingan sebaik mungkin agar memiliki solusi dalam menyerang tanpa kehilangan keseimbangan".