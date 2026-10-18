Inter, Chivu murka: kehilangan kesabaran terhadap para pemainnya di Bologna

Kemarin, Inter tertinggal untuk keenam kalinya, empat di antaranya terjadi di liga. Jika di kompetisi domestik Inter selalu mampu membalikkan keadaan, dalam dua laga Liga Champions, ketika level persaingan meningkat, kebangkitan tak lagi menjadi hal yang selalu terjadi. Dalam situasi ini, Cristian Chivu turut berperan. Ia begitu berapi-api hingga suaranya pun hilang.





Jeda babak dalam laga melawan Bologna menjadi yang paling panas sejak pelatih asal Rumania itu menangani Inter, bahkan melampaui situasi setelah laga Juventus-Inter yang berakhir 4-3 tahun lalu. Dinding Stadion Dall'Ara benar-benar bergetar karena sang pelatih marah kepada semua pemain dan menegur mereka atas sekitar 40 menit ketika Inter benar-benar terombang-ambing. Setelah luapan amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, Inter sepenuhnya tersadar dan memainkan babak kedua dengan mentalitas tim besar. Chivu pun mendapatkan dampak yang diharapkannya.





Asistennya, Aleksandar Kolarov, berbicara menggantikannya: "Saya bahkan tidak menilai babak pertama terlalu buruk. Cara kami memulai laga juga tidak terlalu keliru...," akunya. "Kami melakukan satu kesalahan, tetapi tim terus berusaha dan tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum laga, saya akan menerima jika ditawari kemenangan 3-1. Para pemain kami tahu betapa bagusnya mereka, tetapi ada lawan juga. Kami tidak bermain sendirian. Kali ini kami meningkatkan intensitas pada babak kedua dan memainkan sepakbola yang hebat. Di situlah letak perbedaannya. Di Eropa, permainan berlangsung lebih cepat. Kami selalu berusaha tampil agresif di sana juga. Kami mengalami beberapa masalah, tetapi hanya dalam hal hasil. Kami masih punya waktu untuk mengejar poin-poin yang hilang."



