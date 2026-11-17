Bagikan Ikuti GOAL di Google

Masa depan Alessandro Bastoni terus menjadi perbincangan di Inter seiring rumor kemungkinan kepergiannya yang semakin menguat.

Iklan

Dua pertandingan bersama timnas Italia asuhan Roberto Mancini memperlihatkan kepada Inter sosok Alessandro Bastoni yang tampil naik turun. Di satu sisi, ia menunjukkan performa sangat positif melawan Prancis, ketika ia memperlihatkan kepada dunia kemungkinan peran yang sebelumnya tak terbayangkan. Di sisi lain, ia tampil sangat buruk dalam kekalahan telak dari Belgia.



Bek Italia itu memang masih "memecah pendapat" di kalangan suporter Italia, tetapi tidak demikian bagi pemandu bakat dan direktur olahraga banyak klub Eropa yang terus memantaunya.



Sudah lama Barcelona berupaya memboyongnya dari Inter, kalau bisa dengan harga murah. Namun, menurut laporan TeamTalk di Inggris, selama jeda internasional ini satu klub papan atas lain ikut bersaing serius untuk mendapatkan bek tengah Italia tersebut: Chelsea.

RENCANA INTER DAN KONTRAK YANG PERLU DIPERPANJANG - Perlu ditegaskan bahwa Bastoni tetap tidak dijual oleh Inter. Bek tengah kelahiran 1999 itu dianggap salah satu pilar terpenting dalam proyek yang dipercayakan kepada Cristian Chivu. Pengalamannya bermain sebagai bek tengah dalam formasi empat bek bersama timnas asuhan Mancini justru bisa menjadi bekal penting bagi pilihan taktik klub ke depan.

Namun, klub juga harus mempertimbangkan situasi kontraknya. Kesepakatan Bastoni akan berakhir pada 30 Juni 2028, sehingga pada musim panas mendatang ia akan memasuki tahun terakhir kontraknya. Gagasannya adalah mencoba duduk berunding pada suatu saat nanti. Namun, dengan gaji yang saat ini sudah mencapai €5,5 juta per tahun plus bonus, kontrak bek tengah itu termasuk salah satu yang terbesar dalam struktur gaji saat ini dan dianggap tidak bisa dinaikkan.

Iklan Iklan

BARCELONA TERUS BERUPAYA - Kesepakatan dengan kenaikan gaji, seperti yang sudah dibayangkan agen-agen Bastoni, kini semakin sulit diwujudkan. Karena itu, mereka mulai menelaah apa yang bisa atau mungkin ditawarkan pasar transfer. Di sinilah Barcelona kembali muncul. Deco merupakan salah satu pengagum terbesar mantan pemain Atalanta tersebut dan setahun lalu beberapa kali datang ke Italia untuk menemui Bastoni serta orang-orang di sekitarnya. Kepindahan itu tidak terwujud pada musim panas lalu karena tawaran Barcelona terlalu rendah dibandingkan permintaan Inter, yang menginginkan setidaknya €70 juta untuk melepasnya. Namun, dengan mempertimbangkan situasi kontraknya, Barcelona berharap Inter menurunkan tuntutan pada jendela transfer mendatang.

CHELSEA DI BARISAN TERDEPAN - Memberi potongan harga jelas bukan strategi yang sedang dipertimbangkan Inter. Sebaliknya, jika Bastoni memang harus pergi, meski hal itu belum tentu terjadi, Inter sebisa mungkin ingin melepasnya melalui persaingan tawaran dari klub-klub luar negeri. Di sinilah Chelsea masuk. Menurut TeamTalk, klub itu sudah menjajaki kemungkinan transfer ke Liga Primer Inggris bersama agen bek tengah berkaki kiri tersebut. Perwakilan klub hadir di San Siro untuk laga Italia melawan Prancis, dan para petinggi Chelsea terkesan dengan dampak Bastoni bahkan saat bermain dalam lini belakang empat pemain. Tentu masih jauh sebelum tawaran benar-benar diajukan, tetapi aktivitas pasar transfer seputar pemain kelahiran 1999 itu mulai bergerak secara nyata. Lantas, apa yang akan dilakukan Inter?