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Inter pulang dari lawatan ke Bergamo dengan hasil 4-4 yang terasa seperti pukulan telak. Hasil itu memicu perdebatan tentang rapuhnya pertahanan tim asuhan Cristian Chivu. Kini, Inter bersiap menghadapi laga Liga Champions yang sangat penting melawan Stuttgart dengan banyak keraguan. Selain Bastoni dan Akanji, Djed Spence juga menjadi sasaran kritik kali ini setelah tampil buruk. Bahkan, pelatihnya sendiri tampak mengkritiknya melalui media, meski tidak secara langsung.

Namun, Antonio Cassano dan Daniele Lele Adani melontarkan kritik paling tajam terhadap pemain asal Inggris itu. Dalam episode terbaru Viva El Futbol, program Twitch dan YouTube yang mereka buat bersama mantan pemain Inter lainnya, Nicola Ventola, keduanya mengkritik keras sikap dan kualitas eks pemain Spurs tersebut.

PERNYATAAN CHIVU - Seusai pertandingan, Chivu beberapa kali menegur Spence tanpa menyebut namanya. Ia menyoroti betapa seringnya Atalanta bisa melepaskan umpan silang dengan mudah ketika pertahanan Inter sudah tersusun. Karena sebagian besar peluang itu muncul lewat serangan di sisi yang dijaga Spence, arah kritiknya tampak sangat jelas.

"Hari ini kami kebobolan empat gol saat pertahanan sudah tersusun. Kami semua harus memperbaiki diri dalam segala aspek, terutama dalam mengelola pertandingan. Kami tidak boleh membiarkan lawan terlalu mudah melepaskan umpan silang. Kami harus lebih baik dalam membaca bahaya dan memperbaiki sikap. Pada gol keempat, umpan vertikal Zappacosta berujung pada umpan silang yang dilepaskan dengan terlalu mudah. Kami tidak boleh terlalu percaya diri karena situasi pertandingan".

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KRITIK ADANI - Adani terutama mengkritik sikap Spence. Menurutnya, kegagalan Spence membaca situasi menyebabkan dua sepak pojok, yang pertama berujung pada penyelamatan luar biasa Martinez dan yang kedua pada gol De Ketelaere untuk mengubah skor menjadi 3-2 serta mengembalikan kepercayaan diri Atalanta.



"Inter memang sering terlalu terpukau pada permainan mereka sendiri. Itu sisi negatif dari karakter para pemain ini. Permainan mereka cenderung menghasilkan banyak peluang dan semua pemain bergantian mencetak gol. Dalam cara mereka bermain, Inter tidak bermain pragmatis. Saya ingin membahas satu momen: pada menit ke-71, ketika skor 3-1, Krstovic menekan Spence, yang pikirannya malah tertuju pada tempat untuk minum-minum, sama sekali tidak menyadari situasinya. Akibatnya, ia praktis menghadiahkan sepak pojok. Tak lama kemudian, de Ketelaere mencetak gol".

KRITIK TAJAM CASSANO - Seperti biasa, Antonio Cassano lebih terus terang dan tajam. Ia menyoroti kesalahan teknis Spence dan menilai pemain asal Inggris itu tidak layak bermain untuk tim sekuat Inter.

"Spence? Menurut saya dia pemain payah. Di Genoa dia duduk di bangku cadangan, di Tottenham kadang bermain dan kadang tidak, lalu tiba-tiba dia bermain di Piala Dunia. Saya tidak terlalu menyukai Dumfries, tetapi dia berguna di sepanjang sisi lapangan. Saya akan selalu memilihnya. Selalu memilih Diouf juga. Saya tidak mengerti apa yang terjadi: sebelumnya dia bermain, selalu menjadi starter, bahkan dipanggil oleh Zidane. Sekarang, tiba-tiba, Spence selalu bermain, padahal dia pemain yang tidak layak diturunkan. Dialah yang membuat Atalanta kembali ke pertandingan. Dia menghadiahkan sepak pojok, padahal bola berada di kaki kanannya untuk dibuang atau, jika perlu, dilindungi. Kalau melindungi bola, kamu selalu mengarahkannya ke sisi garis tepi. Jika kamu justru melakukan sebaliknya, berarti sepakbola sama sekali tidak ada dalam pikiranmu. Kamu bisa bermain basket, bisbol, atau olahraga lain. Seseorang yang bermain untuk Inter dan Inggris tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu".