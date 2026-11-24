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Dalam pernyataan resmi yang dirilis Inter disebutkan: "Hakan Calhanoglu menjalani pemeriksaan penunjang pagi ini di Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan pada otot fleksor paha kanan".

Waktu pemulihannya diperkirakan 3-4 pekan. Targetnya mungkin agar gelandang asal Turki itu kembali tersedia untuk final Supercoppa melawan Lazio pada 22 Desember di San Siro. Dengan demikian, Calhanoglu diperkirakan absen saat menghadapi Stuttgart (hari ini, Liga Champions), Genoa (28 November, Serie A), Genoa (1 Desember, Coppa Italia), Frosinone (5 Desember, Serie A), Borussia Dortmund (9 Desember, Liga Champions), Torino (13 Desember, Serie A), dan Lecce (18 Desember, Serie A).

Gelandang asal Turki kelahiran 1994 itu mengalami cedera saat Atalanta bermain imbang 4-4 melawan Inter pada Minggu malam. Cristian Chivu menggantikannya dengan Sucic pada menit ke-33.

Hari ini, dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Stuttgart pada matchday kelima fase liga Liga Champions, Chivu berbicara mengenai pengganti Calhanoglu untuk pertandingan besok: "Sebagai pelatih, perhatian utama saya adalah memberikan kepastian kepada tim. Itulah yang saya utamakan dalam persiapan pertandingan. Para pemain harus merasa nyaman melakukan hal-hal tertentu. Ada improvisasi yang tidak bisa dan tidak boleh kami lakukan. Kami punya lima gelandang. Kalian akan melihat pilihan kami besok".

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Musim ini, Calhanoglu sejauh ini telah mencatatkan 14 penampilan bersama Inter (10 di liga dan 3 di Liga Champions), dengan torehan 3 gol (semuanya di liga).