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Penyerang asal Pantai Gading yang memiliki paspor Prancis itu dinilai paling mungkin dilepas di bursa transfer

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Inter menatap dua bursa transfer berikutnya dengan tujuan yang sama: mengubah komposisi skuad, meningkatkan kontribusi jual-beli pemain, dan tetap sekompetitif mungkin di Italia maupun Eropa. Karena itu, meski ingin mencoba mendatangkan pemain dengan karakteristik berbeda, terutama di lini depan, Inter juga harus mulai mempertimbangkan kemungkinan melepas beberapa talenta yang saat ini ada di skuad.

Di antara mereka, seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, Inter menilai Ange-Yoan Bonny sebagai pemain yang "paling mungkin dilepas" dari empat penyerang yang kini tersedia bagi Cristian Chivu. Jika dilepas dengan nilai transfer besar, kepergiannya bisa memungkinkan Inter mendatangkan bukan hanya satu, melainkan dua calon penguat dengan karakteristik berbeda.

ANGKA DI PEMBUKUAN - Bonny tiba di Milan dari Parma pada musim panas 2025 dengan total biaya 25 juta euro, termasuk bonus. Perlu dicatat, banyak bonus tersebut sudah terpenuhi sehingga biaya perolehan yang kini tercatat di pembukuan telah mencapai sekitar 24,6 juta euro. Selain itu, klub asal Emilia tersebut berhak atas 20 persen dari penjualan Bonny berikutnya, sementara sang penyerang tengah menandatangani kontrak lima tahun dengan masa berlaku hingga 30 Juni 2030 dan gaji bersih mulai dari 2 juta euro yang akan meningkat.

Karena itu, beban yang tercatat untuk musim 2025/2026 mencapai 8,3 juta euro. Angka tersebut meningkat karena gaji pada musim 2026/2027, sehingga per 30 Juni 2027, nilai transfer minimum agar Inter tidak mencatat kerugian, atau lebih tepatnya titik awal untuk menghitung keuntungan, menjadi 14,76 juta euro.

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BISA DILEPAS, TAPI DENGAN HARGA BERAPA? - Mengingat Parma berhak atas 20 persen dari penjualan berikutnya, Bonny baru saja berusia 23 tahun, dan nilai penyerang di pasar Eropa, Inter sama sekali tidak berniat memberi potongan harga jika mempertimbangkan untuk melepas sang penyerang tengah.



Karena itu, jika Inter benar-benar memutuskan mendengarkan tawaran untuk mantan pemain Parma tersebut sebelum bergerak di bursa transfer, tawaran itu harus didasarkan pada valuasi setidaknya 35 hingga 40 juta euro.

MENDY PILIHAN PERTAMA SEBAGAI PENGGANTI? - Lalu, bagaimana jika Bonny benar-benar pergi? Seperti disebutkan, Inter ingin menambah pemain dengan karakteristik berbeda ke dalam skuad. Penyerang asal Pantai Gading itu memiliki kemampuan serupa dengan Thuram, tetapi cenderung bergerak melebar alih-alih masuk ke kotak penalti dan berlari ke ruang di belakang pertahanan. Kemampuan yang terakhir ini, setidaknya sejauh ini, telah ditunjukkan Paul Mendy, yang bersinar bersama Cagliari pada awal musim ini dan berpotensi membebani Inter lebih ringan daripada mantan pemain Parma tersebut, baik dari segi biaya transfer maupun gaji.

Namun, Inter bisa saja memilih beralih ke pemain lain yang lebih kuat dalam duel satu lawan satu dan mampu menciptakan keunggulan jumlah pemain di ruang sempit. Pilihannya bisa berupa penyerang kedua atau pemain sayap yang juga bisa bermain sebagai penyerang.