Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Inter berharap Alessandro Bastoni berhenti bermain tepat waktu pada babak pertama laga Liga Champions melawan Stuttgart yang akhirnya dimenangi 2-0. Namun, hasil pemeriksaan yang dijalani bek asal Italia itu tidak memberi kabar baik bagi staf medis maupun tim pelatih Inter.

Bek tengah berkaki kiri itu diperkirakan harus absen setidaknya 3 pekan akibat gangguan otot adduktor paha kirinya. Masalah yang lebih serius dari perkiraan ini akan membuatnya melewatkan sedikitnya 6 pertandingan. Targetnya adalah berusaha tampil dalam laga Piala Super Italia melawan Lazio pada 22 Desember.

CEDERA - Bastoni tampil sebagai starter melawan Stuttgart di San Siro pada Rabu malam dan bermain sangat baik, aktif membantu serangan serta cermat saat bertahan, sebelum berhenti ketika pertandingan sedang berjalan tanpa banyak aksi. Bek itu meminta diganti sambil menarik celana pendeknya dan memijat bagian depan paha kirinya. Chivu kemudian memasukkan Dimarco sebagai penggantinya dan menggeser Carlos Augusto ke belakang. Dalam siaran langsung, kondisinya disebut sebagai nyeri otot, tetapi masalahnya ternyata lebih serius dari perkiraan.

PERNYATAAN RESMI - Berikut pernyataan yang dirilis Inter hari ini: "Alessandro Bastoni menjalani pemeriksaan klinis dan penunjang pagi ini di Istituto Humanitas, Rozzano. Pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya gangguan pada otot kuadrisep paha kirinya"

Iklan Iklan



PERTANDINGAN YANG AKAN DILEWATKAN - Masalah otot ini, yang dipastikan membuatnya absen setidaknya 2/3 pekan, akan memaksanya melewatkan dua pertandingan melawan Genoa, keduanya di San Siro, masing-masing pada pekan ke-13 Serie A dan babak 16 besar Coppa Italia. Bastoni juga akan absen dalam laga tandang ke Frosinone serta laga tandang penting di Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Dalam skenario terbaik, ia mungkin sudah bisa kembali tersedia di antara pertandingan melawan Torino dan Lecce. Namun, target klub adalah memastikan ia siap 100% untuk Piala Super Italia melawan Lazio, yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Desember di San Siro.