Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Nicolò Barella, gelandang Inter, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Stuttgart pada laga kelima fase liga Liga Champions.

"Saya selalu mengatakan bahwa timlah yang membuat perbedaan, selalu," seperti dilansir FcInter1908.it . "Ruang ganti ini luar biasa, berisi orang-orang hebat, tetapi terkadang ada situasi yang seharusnya kami tangani lebih baik. Kamilah yang turun ke lapangan. Itu tanggung jawab kami. Kami sudah berbicara karena kami orang dewasa dan pemain berpengalaman. Jika solusinya sudah ada di depan mata, semuanya akan sangat mudah. Kami harus terus berbicara untuk memperbaiki situasi ini, tetapi ini bagian dari sepakbola. Saya tidak khawatir."

"Di Bergamo, ketika kami unggul, itu berkat semua orang. Ketika lawan membalikkan keadaan, itu kesalahan semua orang. Fokus kami sedikit menurun, mungkin karena pertandingan terasa sudah selesai. Padahal, pertandingan baru benar-benar berakhir ketika wasit meniup peluit. Kami tidak boleh pulang hanya dengan satu poin, bukan tiga. Dalam kompetisi liga, kesalahan seperti itu bisa terjadi. Kami masih berada di papan klasemen dan saya melihat sisi positifnya."

Absennya Chalanoglu dan Zielinski: "Siapa pun yang absen akan terasa dampaknya. Ada banyak pertandingan dan banyak kompetisi. Kami berada di fase musim ketika kami sudah menjalani banyak pertandingan. Kami harus menampilkan permainan terbaik. Kami sudah melihat karakteristik tim yang akan kami hadapi. Mereka sangat kuat secara fisik dan bermain dengan intensitas tinggi, jadi kami harus mengerahkan semua yang kami miliki. Kami ingin melakukannya."

Iklan Iklan

"Apakah kami kekurangan motivasi? Ketika terdesak, Anda berusaha memacu diri, dan itu lebih mudah. Namun, sejak saya berada di Inter, kami selalu bertekad untuk bersaing di semua ajang. Ada musim ketika kami melakukannya dengan lebih baik, ada pula musim ketika kami tidak melakukannya. Namun, saya rasa ini bukan soal pukulan yang kami terima. Ada masa naik dan turun, itulah perjalanan sebuah tim. Hanya sedikit tim yang mampu terus berada di posisi itu selama 10 tahun. Seiring waktu, wajar jika Inter pernah terjatuh lalu bangkit lagi."

Pertandingan berikutnya INT Champions League 15.00 VFB Tonton

"Apakah kami berpuas diri? Itu tidak boleh terjadi. Tim terakhir yang menjuarai Serie A dua kali berturut-turut adalah Juventus, dan kami punya target untuk kembali menjadi juara. Sejak saya berada di Inter, itu belum pernah terjadi, jadi tentu saja itu menjadi motivasi. Kami juga mengikuti kompetisi lain. Kami harus menghormatinya dan memberikan 100% untuk tampil sebaik mungkin."