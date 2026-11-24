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Inter meninggalkan Bergamo dalam kondisi terpukul, meski tidak semua hal dari hasil imbang 4-4 melawan Atalanta patut disesali. Tim asuhan Cristian Chivu sekali lagi menunjukkan ketajamannya dalam mencetak gol. Mereka menciptakan banyak peluang, mencetak empat gol dan, yang terpenting, memberi kesan bahwa mereka mampu menyulitkan siapa pun ketika tampil sesuai keinginan. Namun, masalah yang mencemaskan pelatih asal Rumania itu dan pihak klub adalah pertahanan. Laga ini kembali membuktikan bahwa Inter bisa tiba-tiba kehilangan kendali dan memberikan peluang kepada siapa pun, bukan hanya dari satu pertandingan ke pertandingan lain, tetapi terutama di tengah pertandingan yang sama.

Solusi segera harus ditemukan. Bantuan bagi Chivu bisa datang dari bursa transfer karena, seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, pihak klub membuka kemungkinan untuk mendatangkan pemain yang gagal mereka rekrut pada musim panas lalu.

AKANJI DAN STONES - Sorotan kini tertuju pada kebutuhan Cristian Chivu untuk terus mengandalkan Bastoni dan Carlos Augusto demi memberi kestabilan pada pertahanan. Padahal, untuk posisi bek tengah dalam formasi tiga pemain belakang, Akanji dan Stones diharapkan mampu membawa perubahan bagi skuad. Pemain asal Inggris itu mengalami sejumlah masalah fisik, yang sudah diketahui dari riwayatnya ketika direkrut, tetapi saat itu dianggap masih bisa ditangani. Anggapan itu ternyata keliru.

Yang lebih mencemaskan adalah kemunduran performa pemain asal Swiss tersebut. Ia dipermanenkan dari Manchester City pada akhir musim lalu dan tampak sangat kesulitan ketika harus bertahan di ruang terbuka, faktor yang dahulu membuat City membiarkannya pergi. Dibandingkan setahun lalu, Inter kini berusaha menaikkan garis pertahanannya beberapa meter. Akibatnya, para pemain belakang beberapa kali harus berlari mundur dalam jarak jauh.

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PROVSTGAARD JADI NAMA UTAMA - Karena itu, ditambah kepergian sejumlah pemain yang menjaga keteraturan permainan seperti Darmian, terutama De Vrij dan Acerbi, secara bersamaan yang dampaknya kurang diperhitungkan, Inter mulai menjajaki bursa bek. Mereka ingin mengetahui apakah perekrutan yang semula direncanakan untuk musim panas mendatang bisa dimajukan ke Januari.



Profil yang paling disukai direktur olahraga Baccin adalah Oliver Provstgaard, pemain Lazio asal Denmark berusia 23 tahun. Hubungan Inter dengan Lazio kembali sangat baik berkat potongan harga yang diberikan untuk transfer Davide Frattesi ke tim asuhan Gattuso. Namun, valuasinya tinggi, yakni 40 juta, terlalu mahal untuk Januari. Opsi lain tetap tersedia, dan Baccin bersama stafnya mulai mempertimbangkan peluang yang ada.

OPSI LAIN - Dari segi harga, situasi Finn Jeltsch serupa, meski nilainya tidak setinggi pemain asal Denmark itu. Jeltsch, kelahiran 2006, terikat kontrak dengan Stuttgart, calon lawan Inter berikutnya di Liga Champions, hingga 30 Juni 2030. Peluang lain adalah bek Crystal Palace asal Amerika Serikat, Chris Richards. Kontraknya berakhir pada 30 Juni 2027 sehingga ia mungkin bisa didapat dengan biaya terjangkau. Inter juga bisa berunding dengan Arsenal untuk meminjam Cristhian Mosquera, yang musim ini jarang mendapat kesempatan bermain di bawah Arteta. Ada banyak nama dengan biaya yang berbeda-beda. Semuanya akan bergantung pada kemampuan Chivu mengembalikan keseimbangan Inter hingga Januari.