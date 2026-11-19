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Inter mengajukan tawaran pertama kepada gelandang asal Turki itu, dengan masa kontrak yang akan diperpanjang hingga 2029.

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Inter mengambil langkah pertama. Inter telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada Hakan Calhanoglu, yang kontraknya akan berakhir musim panas mendatang. Kini klub menunggu jawaban Gordon Stipic, agen gelandang asal Turki itu. Negosiasi perpanjangan kontrak dengan mantan pemain AC Milan tersebut pun telah dimulai.

TAWARAN - Menurut laporan FC Inter 1908, hal terpenting yang baru dari tawaran ini adalah struktur tawaran Inter: gaji yang diajukan sedikit lebih rendah daripada yang diterima Calhanoglu saat ini, tetapi skema finansialnya dirombak sepenuhnya. Klub telah menyertakan sejumlah bonus yang memungkinkan Calhanoglu menerima hampir 6 juta euro per musim"

MENUNGGU JAWABAN - Kini giliran sang pemain. Inter berharap pada keinginan pemain asal Turki itu untuk melanjutkan kariernya bersama Inter, tetapi juga bersedia mempertimbangkan kemungkinan tawaran balik. Gordon Stipic, imbuh FCInter1908, meminta waktu untuk mencermati besaran angka dan skema baru yang ditawarkan. Dialog kedua pihak akan berlanjut dan kontak lebih lanjut diperkirakan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Soal durasi, tawaran itu berupa kontrak dua tahun dengan kemungkinan mencantumkan opsi tahun ketiga dalam klausulnya.