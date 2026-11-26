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Barcelona menemui hambatan baru dalam upaya merampungkan transfer Ruud Nijstad, bek tengah klub Belanda Twente.

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Menurut harian Sport, Twente menolak melepas Nijstad, yang sangat dikagumi oleh jajaran direksi olahraga klub Catalan tersebut.

Berdasarkan laporan situs Belanda Twente Insite, Erik ten Hag, direktur olahraga klub, ingin mempertahankan kerangka inti tim tanpa perubahan apa pun hingga akhir musim.

Situs tersebut menyebut adanya instruksi yang jelas terkait hal ini, yakni "tidak ada satu pun pemain dari 18 pemain utama tim yang diizinkan pergi pada bursa transfer musim dingin".

Kebijakan ini akan berdampak langsung pada masa depan Nijstad, yang dianggap sebagai salah satu pemain paling menjanjikan di tim sekaligus yang memiliki reputasi terbaik di level internasional.

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Twente tengah menjalani periode yang sangat baik dengan menempati peringkat ketiga Liga Belanda, dan tidak ingin melepaskan ambisinya.

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Keinginan Twente mempertahankan bek tengah itu hingga akhir musim sejalan dengan rencana sang pemain sendiri untuk mengembangkan kemampuannya.

Nijstad baru-baru ini menjelaskan bahwa ia telah mengambil keputusan matang untuk bertahan satu musim lagi demi terus berkembang, menambah pengalaman, dan mengukuhkan posisinya di sepak bola profesional.

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Dalam wawancara dengan harian De Telegraaf, bek asal Belanda itu juga mengaku mengetahui ketertarikan Barcelona untuk merekrutnya. Ia pun mengungkapkan sebuah cerita lucu: di rumahnya, ia menyimpan satu eksemplar harian Sport yang memuat dirinya di halaman sampul.

Sementara itu, Nijstad terus menarik semakin banyak pengagum di kancah sepak bola Eropa.

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Julian Schuster, pelatih Freiburg, lawan Twente berikutnya di Liga Konferensi Eropa, secara khusus memuji kemampuan bek tengah kidal tersebut dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Pelatih asal Jerman itu memuji bakat sang pemain serta kemampuannya menemukan solusi saat menguasai bola, meski usianya masih muda.

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Gaya bermain Nijstad sesuai dengan kebutuhan Barcelona, yang sedang mencari bek tengah kidal dengan kemampuan membangun serangan dari belakang yang baik, kepribadian kuat, serta potensi untuk terus berkembang.

Direksi olahraga klub Catalan itu sudah cukup lama memantau perkembangan sang pemain, dengan menyadari bahwa kemajuannya yang konsisten dapat mendongkrak nilai pasarnya, di samping menambah jumlah klub yang berminat merekrutnya.