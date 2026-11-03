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Diterjemahkan oleh

Instruksi Mourinho: Mengapa Guler dan Tchouameni dicoret dari skuat Real Madrid?

J. Mourinho
A. Guler
A. Tchouameni
F. Valverde
AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League
Portugal
Turki
Prancis
Uruguay
Yunani
Spanyol
Maroko

Absennya dua pemain penting dan kembalinya Valverde

Real Madrid menerima dorongan penting menjelang laga Eropa yang dinantikan, namun di sisi lain daftar skuad mereka diwarnai absennya dua nama mencolok, yaitu pemain Turki Arda Guler dan pemain Prancis Aurelien Tchouameni, dalam keputusan yang diambil pelatih Jose Mourinho dengan alasan terkait manajemen beban fisik serta memberikan sejumlah bintangnya kesempatan untuk beristirahat, sebelum melanjutkan perjalanan tim di Liga Champions Eropa.

Real Madrid bersiap menghadapi klub Yunani AEK Athena, besok, di Stadion Allianz Arena, dalam laga pekan keempat fase liga ajang Liga Champions Eropa, di tengah antisipasi besar terhadap pertandingan yang menjadi upaya Los Blancos untuk melanjutkan hasil-hasil positifnya di kompetisi antarbenua tersebut.

Keputusan mencoret Tchouameni sejalan dengan pernyataan yang dilontarkan Mourinho di Santander, saat ia menegaskan bahwa gelandang Prancis itu tidak akan ikut terbang ke Athena, karena keinginannya untuk memberikan sedikit waktu istirahat kepadanya, keputusan yang juga meluas ke rekan setimnya asal Turki, Arda Guler, sehingga kedua pemain itu keluar dari daftar skuad Real Madrid yang dipanggil untuk menjalani laga Eropa tersebut.

Sebaliknya, kabar positif bagi para pendukung Real Madrid adalah kembalinya pemain Uruguay Fede Valverde ke dalam perhitungan susunan pemain inti, setelah ia absen dari laga El Clasico di Stadion El Sardinero, demi pemulihan penuh dari cedera hamstring yang dialaminya dalam salah satu pertandingan.

Pertandingan berikutnya
AEK

AEK

Champions League

04 Nov 2026

RMA

RMA

Valverde kini sudah siap untuk kembali tampil, dan ia diperkirakan akan muncul dalam susunan pemain inti Real Madrid menghadapi juara Yunani tersebut, menjadi dorongan penting bagi tim, terutama dengan absennya Guler dan Tchouameni dari laga itu, demikian sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "AS".

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