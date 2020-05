Story Di Instagram Wanda Nara Munculkan Spekulasi Mauro Icardi Gabung Arsenal

Istri striker Mauro Icardi, Wanda Nara, memunculkan spekulasi bahwa suaminya itu kemungkinan bakal melanjutkan karier ke di musim berikutnya.

Wanda kedapatan membuat story di Instagram yang menunjukkan anaknnya mengenakan seragam Arsenal.

Hal ini sejalan dengan isu yang diembuskan Daily Express yang menyatakan Icardi berpeluang merapat ke Emirates Stadium di bursa trasnfer berikutnya.

Penyerang kelahiran ini dalam masa peminjaman di raksasa Prancis itu , tetapi masa depannya bersama klub yang berbasis di Paris tersebut belum jelas, apakah akan dipermanenkan atau dibiarkan pergi.

Namun PSG disebut-sebut hanya ingin memperpanjang masa peminjaman eks kapten Milan itu ketimbang membayar cash sebesar £63 juta.

Meski begitu, Nerazzurri tidak tertarik meminjamkan kembali Icardi. Kubu Giuseppe Meazza lebih tertarik untuk membahas masa depan si striker bersama klub yang lebih ingin membelinya secara permanen. Arsenal didorong untuk bergerak untuk memboyong Icardi.

Di tengah-tengah isu Arsenal, Wanda lantas membuat live di Instagram yang mengisyaratkan adanya potensi suaminya itu benar-benar menjadi personel anyar The Gunners.

Wanda Icardi is the wife of Mauro also his agent, when she posted a recent Instagram story photo of her son wearing an Arsenal kit for her 6.5m followers to see, it led to speculation they are sending a message about where her “client” would like to play his football next season. pic.twitter.com/dN2xGJMcKG