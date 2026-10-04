Rayan Cherki, gelandang serang Manchester City, menanggapi rumor perselisihannya dengan Michael Olise, bintang Bayern Munich yang juga rekan setimnya di timnas Prancis, menjelang laga melawan Belgia yang dijadwalkan berlangsung besok malam, Senin, pada penutup jeda internasional kali ini.

Timnas Prancis menjalani 3 laga pada jeda internasional kali ini, dengan meraih kemenangan dalam dua pertandingan melawan Turki (1-0) dan Belgia (1-0), sementara bermain imbang melawan Italia (1-1).

Rumor yang dirilis surat kabar Prancis "L'Equipe" menimbulkan kehebohan besar hari ini, Minggu, di mana disebutkan adanya perselisihan antara Rayan Cherki dan Michael Olise, dengan menyinggung bahwa bintang Bayern Munich itu tidak selalu memahami sikap pemain Manchester City tersebut.

Cherki pun dengan cepat membantah rumor tersebut melalui akun-akunnya di media sosial.

Pemain berusia 23 tahun itu menulis di akun pribadinya melalui "X": "Hanya fitnah lainnya.. sungguh inspirasi yang luar biasa!".







