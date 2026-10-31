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Diterjemahkan oleh

Insiden tragis hentikan laga Almeria kontra Eibar di Spanyol

Eibar vs Almeria
Eibar
Almeria
Segunda Division
Spanyol

Apa Ceritanya

Pertandingan antara Almeria dan Eibar sempat dihentikan sementara, setelah salah seorang suporter terjatuh dari tribune saat merayakan gol keunggulan tim asal Andalusia itu, yang dicetak Kim Jonneth pada menit ke-20, di tengah suasana kekhawatiran di dalam stadion, sebelum permainan dilanjutkan setelah suporter tersebut mendapatkan pertolongan yang diperlukan.

Gol itu tercipta setelah serangan kolektif apik dari Almeria, yang selama prosesnya para pemain saling mengalirkan bola melalui rangkaian umpan-umpan cepat, sebelum bola sampai ke Arribas di dalam kotak penalti, yang langsung mengoper kepada Kim Jonneth, dan ia pun menaklukkan gawang tanpa kesulitan.

Namun kegembiraan atas gol keunggulan itu tidak sempurna, setelah salah seorang suporter terjatuh dari tribune saat merayakan gol tersebut, sehingga memaksa wasit menghentikan pertandingan dan memanggil tim medis untuk turun tangan serta memberikan pertolongan pertama.

Setelah itu, wasit meminta para pemain kedua tim menuju ruang ganti, sementara tim darurat terus menangani situasi tersebut, dan diumumkan melalui pengeras suara stadion: "Demi keselamatan para hadirin, pertandingan dihentikan untuk beberapa menit".

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PAM

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03 Nov 2026

EIB

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GIR

Segunda Division

08 Nov 2026

ALM

ALM

Suasana penuh penantian menyelimuti selama masa penghentian itu, sebelum suporter tersebut pulih setelah menerima perawatan medis, sehingga pertandingan dilanjutkan secara normal pada menit ke-25, dengan Almeria unggul satu gol tanpa balas.

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