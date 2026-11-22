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Kecelakaan serius terjadi di Stasiun Bijlmer ArenA sekitar pukul 12.00 pada Minggu siang, menurut AT5. Sebuah eskalator tiba-tiba melaju tak terkendali saat dinaiki penumpang. Sedikitnya delapan orang terluka, dua di antaranya luka berat, tetapi nyawa mereka tidak terancam.

Insiden itu terjadi sekitar 2,5 jam sebelum kick-off pertandingan Ajax melawan ADO Den Haag di Johan Cruijff ArenA, yang terletak tak jauh dari Stasiun Bijlmer ArenA.

AT5 menulis bahwa eskalator tersebut tiba-tiba melaju tak terkendali dan bergerak turun dengan sangat cepat saat dinaiki penumpang. Beberapa penumpang eskalator terjatuh.

ProRail menyatakan kepada Algemeen Dagblad bahwa eskalator itu semula berhenti total lalu tiba-tiba bergerak, sehingga para korban semakin terkejut.

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Seorang juru bicara polisi mengatakan kepada AT5 bahwa beberapa orang diduga mengalami patah tulang.

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Seorang saksi bercerita: "Sekitar lima orang terjatuh, kebanyakan lansia. Saya melihat seseorang mengalami luka cukup parah di kepala dan seorang lainnya tetap terbaring di tanah."

Pekerjaan sedang dilakukan pada eskalator yang bersangkutan di Stasiun Bijlmer ArenA. Karena itu, selain ProRail, inspektorat ketenagakerjaan juga akan menyelidiki kecelakaan tersebut.

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Juru bicara polisi mengatakan bahwa mungkin ada lebih banyak orang yang mengalami luka ringan, tetapi mereka melanjutkan perjalanan setelah kecelakaan itu.